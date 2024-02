Conoce las escuelas que formarán parte de “Mi Bolsa Escolar Chihuahua”

Con el objetivo de contribuir a la economía de las familias del municipio de Chihuahua el Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación da a conocer las escuelas públicas que serán beneficiadas con el programa “Mi Bolsa Escolar Chihuahua”.

Las escuelas que serán beneficiadas son las siguientes:

• CBTIS No. 122

• CBTIS No. 158

• CECyTECH No. 06

• CECYTECH No. 19

• CECyT No. 20 ORIENTE

• CECyT No. 21 RIBERAS

• CECyT No. 24 TORIBIO ORTEGA

• CETIS No.86

• COBACH 1

• COBACH 2

• COBACH 3

• COBACH 4

• COBACH 8

• COBACH 10

• COBACH 21

• SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA CHIHUAHUA (BACHILLERES ABIERTO)

• CONALEP CHIHUAHUA 1

• CONALEP CHIHUAHUA II

• PREPARATORIA ESTATAL No. 8418 MAESTROS MEXICANOS

• ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 8422 MAESTROS MEXICANOS

• ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 8421 MAESTROS MEXICANOS

• ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 8423 MAESTROS MEXICANOS

• PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACIÓN No. 8417 «2 DE OCTUBRE»

• PREPARATORIA POR COOPERACIÓN PROF. GENARO VÁZQUEZ ROJAS No. 8416

• TELEBACHILLERATO «TEÓFILO BORUNDA ORTIZ» #8613

• TELEBACHILLERATO #8681

• TELEBACHILLERATO 86104 «MARTÍN LÓPEZ»

• TELEBACHILLERATO 8651 LEÓN BARRI

• TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 8082

Este programa consiste en la entrega de mochilas a las instituciones educativas que resulten beneficiadas, correspondiéndole una mochila por alumno, de acuerdo a las solicitudes

Para mayor información marcar al teléfono 614-200-48-00 o al 072 extensiones 6509 y 6517, con línea directa al Departamento de Infraestructura Educativa.