Conoce el calendario de octubre del PAAM

El Gobierno Municipal, por medio del DIF, informa a las y los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) edición 2025, las fechas en las que podrán acudir a su centro comunitario del 06 al 31 de octubre por su apoyo:
6 de octubre:
* Riberas, 9:00 horas
* El Porvenir, 10:00 horas
* Sahuaros, 13:30 horas
7 de octubre:
* Chihuahua 2000, 10:00 horas
* Rodolfo Fierro, 12:00 horas
* Villa Fantasía, 14:00 horas
8 de octubre:
* Nuevo Triunfo, 10:00 horas
* Quintas Carolinas, 10:45 horas
9 de octubre:
* Villa Vieja, 9:00 horas
* La Villa, 11:30 horas
* Industrial, 12:15 horas
10 de octubre:
* CEDEFAM Vallarta, 10:30 horas
* Unidad Karike, 12:30 horas
13 de septiembre:
* CEDEFAM 2 de Junio, 9:00 horas
* Villa Nueva, 12:00 horas
14 de octubre:
* Insurgentes, 9:00 horas
* Lomas Karike, 9:00 horas
* Unidad, 11:15 horas
* Diego Lucero, 12:45 horas
15 de octubre:
* Martín López, 13:00 horas
16 de octubre:
* Panorámico, 9:00 horas
* Colinas del Sol, 9:00 horas
* Granjas, 9:45 horas
* Jardines del Saucito, 12:00 horas
17 de octubre:
* Cerro de la Cruz, 9:00 horas
20 de octubre:
* Aires del Sur, 10:30 horas
21 de octubre:
* Dale, 10:15 horas
* Valle de La Madrid, 11:00 horas
* Díaz Ordaz, 11:45 horas
* Rosario, 12:30 horas
23 de octubre:
* Ranchería Juárez, 12:00 horas
24 de octubre:
* Mármol III, 9:00 horas
* Vistas Cerro Grande, 12:00 horas
28 de octubre:
* Lealtad II, 11:00 horas
* Lealtad I, 12:30 horas
* Desarrollo Urbano, 12:30 horas
29 de octubre:
* Santa Rosa, 9:00 horas
30 de octubre:
* Arturo Gámiz, 9:00 horas
* Popular, 13:30 horas
* CEDEFAM Palestina, 13:30 horas
31 de octubre:
* CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas
Se exhorta a las y los adultos mayores a acudir con su carnet, al centro comunitario que registraron como punto de recolección. Asimismo, se les pide acudir a la hora correspondiente.
Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239 o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.