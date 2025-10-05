Conoce el calendario de octubre del PAAM

El Gobierno Municipal, por medio del DIF, informa a las y los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) edición 2025, las fechas en las que podrán acudir a su centro comunitario del 06 al 31 de octubre por su apoyo:

6 de octubre:

* Riberas, 9:00 horas

* El Porvenir, 10:00 horas

* Sahuaros, 13:30 horas

7 de octubre:

* Chihuahua 2000, 10:00 horas

* Rodolfo Fierro, 12:00 horas

* Villa Fantasía, 14:00 horas

8 de octubre:

* Nuevo Triunfo, 10:00 horas

* Quintas Carolinas, 10:45 horas

9 de octubre:

* Villa Vieja, 9:00 horas

* La Villa, 11:30 horas

* Industrial, 12:15 horas

10 de octubre:

* CEDEFAM Vallarta, 10:30 horas

* Unidad Karike, 12:30 horas

13 de septiembre:

* CEDEFAM 2 de Junio, 9:00 horas

* Villa Nueva, 12:00 horas

14 de octubre:

* Insurgentes, 9:00 horas

* Lomas Karike, 9:00 horas

* Unidad, 11:15 horas

* Diego Lucero, 12:45 horas

15 de octubre:

* Martín López, 13:00 horas

16 de octubre:

* Panorámico, 9:00 horas

* Colinas del Sol, 9:00 horas

* Granjas, 9:45 horas

* Jardines del Saucito, 12:00 horas

17 de octubre:

* Cerro de la Cruz, 9:00 horas

20 de octubre:

* Aires del Sur, 10:30 horas

21 de octubre:

* Dale, 10:15 horas

* Valle de La Madrid, 11:00 horas

* Díaz Ordaz, 11:45 horas

* Rosario, 12:30 horas

23 de octubre:

* Ranchería Juárez, 12:00 horas

24 de octubre:

* Mármol III, 9:00 horas

* Vistas Cerro Grande, 12:00 horas

28 de octubre:

* Lealtad II, 11:00 horas

* Lealtad I, 12:30 horas

* Desarrollo Urbano, 12:30 horas

29 de octubre:

* Santa Rosa, 9:00 horas

30 de octubre:

* Arturo Gámiz, 9:00 horas

* Popular, 13:30 horas

* CEDEFAM Palestina, 13:30 horas

31 de octubre:

* CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas

Se exhorta a las y los adultos mayores a acudir con su carnet, al centro comunitario que registraron como punto de recolección. Asimismo, se les pide acudir a la hora correspondiente.

Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239 o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.