Conoce dónde trabajará Municipio con bacheo hoy 29 de octubre

Se han atendido más de 56 mil baches en lo que va del 2025

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 28 de octubre del 2025.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, bacheará este 29 de octubre, mediante el programa emergente, en calles de las colonias Ávalos, Villa Juárez, Colinas del sol, Granjas, Quintas Sebastián, Rinconadas de la sierra, Lomas del santuario y Los Pinos.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el lunes 27 de octubre, se han atendido 37 mil 557 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 56 mil 191 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.