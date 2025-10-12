Conoce a Bartola, perrita que supervisa los parques de Chihuahua Capital

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de octubre de 2025.- Bartola, es una perrita pastor inglés de tres años de edad, quien trabaja diariamente supervisando la limpieza de los parques de Chihuahua Capital, junto a los colaboradores de la Dirección de Mantenimiento Urbano del Gobierno Municipal.

Acompañada de su dueño, llega diariamente puntal a las 7:00 de la mañana y pone patitas a la obra para supervisar que todos sus compañeros humanos hagan las labores de limpieza de la mejor manera y con una gran actitud; asimismo y como buen líder, ayuda a realizar las labores.

Bartola, es una perrita tranquila, amigable, juguetona y quienes la conocen dicen que ni siquiera ladra; ella, goza pasar el tiempo conviviendo con sus compañeros de trabajo, además de correr libre y disfrutar de los parques que supervisa siempre con ojo firme, para que las niñas, niños, familias, perritos y gatitos de la ciudad, puedan disfrutar de espacios públicos dignos al igual o más de lo que ella los disfruta.