Congreso solicitaría a ASE revisar casos de “aviadores” en dependencias estatales

Noticias de Chihuahua.-

El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Vázquez Robles, informó que se solicitaría a la Auditoría Superior del Estado realizar una revisión especial que se sume a la revisión de las cuentas públicas de gobierno del estado, para que se aclare el tema de los presuntos aviadores en distintas dependencias estatales.

Detalló que es facultad del órgano técnico de Congreso del Estado realizar estas revisiones, por lo que debe tomar nota de los asuntos que se han mediatizado e ir a fondo para determinar responsabilidades en contra de funcionarios que hayan violentado la ley.

“No debe haber salvedad para ningún funcionario, ya sea del pasado o del presente, todos deben estar sujetos al marco de la ley”, refirió el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) ante los recientes señalamientos de supuestos aviadores en dependencias estatales.

Fue la semana pasada cuando la gobernadora Maru Campos Galván aseguró la presencia de más de 500 aviadores en la Secretaría de Desarrollo Social, los cuales fueron designados como “becarios” y se les pagaba por medio de subsidios.

Ante esta situación, los ex secretarios de esta dependencia, Víctor Quintana y Luis Aguilar, aseguraron que no había aviadores en esta dependencia y todos los trabajadores tenían sus labores como parte de los programas creados para las funciones de la dependencia, sin embargo, se les pagaba por medio de una beca y no como trabajadores de base.