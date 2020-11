Congreso solicita plan de acción presupuestal para apoyar a pequeños negocios y comercio informal

Noticias de Chihuahua.-

El Poder Legislativo Estatal solicitó al gobierno del Estado y los municipios, analicen y determinen zonas específicas y prioritarias de pequeños negocios y de comercio informal, para darles preferencia en la reapertura comercial, en razón de ser los que más han sufrido las consecuencias de la pandemia y que son quienes necesitan de un apoyo inmediato para no desaparecer; esto luego de presentarse la inactiva por parte del diputado Alejandro Gloria González.

La solicitud se extiende a la realización de un plan de acción presupuestal y de salubridad, durante las etapas de semáforo rojo y semáforo naranja, enfocado a concentrar los esfuerzos en los pequeños comerciantes así como al comercio informal que se encuentren en zonas prioritarias.

Dicho plan de acción y salubridad señala que los esfuerzos deberán concentrarse en la instalación de corredores y estaciones sanitizantes en las calles principales de las zonas designadas como prioritarias, además de proporcionar personal que vigile el cumplimiento de la normatividad, de la misma manera, contempla la provisión de gel antibacterial, tapetes sanitizantes y cubre bocas a los trabajadores de los comercios.

En tribuna el diputado Alejandro Gloria explicó que el Estado no puede permitir una reapertura inmediata de todos los negocios, porque en ese caso, no habría forma de controlar las medidas sanitarias, de ahí la necesidad de definir las zonas comerciales prioritarias de cada uno de los municipios del estado de Chihuahua, entendiéndose por “zonas comerciales prioritarias” a los pequeños negocios, así como el negocio informal, de tal manera que a dichas zonas se les de preferencia en la reapertura, garantizando a su vez, que el estado enfocará sus recursos en dichos comercios para que no representen un riesgo para la salud pública.

Está por demás decir, dijo, que con los efectos regresivos del semáforo, el comercio ha sido uno de los más afectados, y por lo tanto, que es inminente una reapertura gradual del comercio chihuahuense en concordancia con las indicaciones y medidas de salubridad para tal efecto; sin embargo, señaló que un problema grave radica en que el pequeño comerciante, mucho menos el comerciante informal, no cuenta con los recursos para contar con las medidas mínimas que se requieren cumplir para prevenir y evitar posibles contagios por COVID-19, pero tampoco podemos permitir que sigan con sus negocios cerrados por falta de recursos.

Ahora bien, al momento de la reapertura de negocios, muy difícilmente tendrán el dinero suficiente para cubrir todas las necesidades y medidas de salubridad, y es ahí, donde la administración pública debe mostrar su apoyo, sobre todo su interés por reactivar la economía.

“En este sentido, ganarse la vida no debe suponer arriesgar la vida, por eso se debe trabajar con la población que más es afectada por esta contingencia”, comentó el diputado

Por último, dijo “Es difícil tomar decisiones que implican dinero cuando hay poco, es difícil tratar de solucionar todo sin descuidar nada, es difícil tomar decisiones tan importantes cuando el tiempo está sobre nosotros, pero más difícil es vivir sin un ingreso, vivir sin salud, vivir sin tener qué comer, más difícil es vivir siendo comerciante en épocas de pandemia”.