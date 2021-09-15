Congreso aprueba integración de comisiones; queda mayoría presididas por el PAN

El Pleno del Congreso del Estado aprobó la integración de las comisiones y comités legislativos, definiendo al Partido Acción Nacional como el grupo parlamentario que presidirá la mayor parte de las comisiones legislativas, entre las que destacan la comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda y la comisión jurisdiccional, presididas por Luis Aguilar y Gabriel García Cantú.
Según el dictamen aprobado, el PAN presidirá 12 de las 29 comisiones ordinarias, mientras que Morena presidirá nueve, entre las que destaca la comisión de fiscalización y la comisión de seguridad, las cuales quedarán en manos de Leticia Ortega y Oscar Castrejón, respectivamente.
El Partido Revolucionario Institucional presidirá cinco comisiones legislativas, Movimiento Ciudadano dos, mientras que Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática presidirán una comisión legislativa.
Las comisiones y comités quedarían integrados de la siguiente manera:
DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
PRESIDENTE.- DIP. OMAR BAZÁN FLORES (PRI)
SECRETARIA.- DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRAS (MORENA)
VOCAL.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
VOCAL.- DIP. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ MADRID (PAN)
VOCAL.- DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RÍOS (PAN)
VOCAL.- DIP. GABRIEL ÁNGEL GARCÍA CANTÚ (PAN)
VOCAL.- DIP. FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS (MC)
DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA
PRESIDENTE.- DIP. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA (PAN)
SECRETARIO.- DIP. MARIO VÁZQUEZ ROBLES (PAN)
VOCAL.- DIP. EDGAR JOSÉ PIÑÓN DOMÍNGUEZ (PRI)
VOCAL.- DIP. ILSE AMÉRICA GARCÍA SOTO (MC)
VOCAL.- DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ (MORENA)
VOCAL.- DIP. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ (PAN)
VOCAL.- DIP. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ MADRID (PAN)
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PRESIDENTE.- DIP. DAVID ÓSCAR CASTREJÓN RIVAS (MORENA)
SECRETARIA.-DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RÍOS (PAN)
VOCAL.- DIP. ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO (PRI)
VOCAL.- DIP. ÓSCAR DANIEL AVITIA ARELLANES (MORENA)
VOCAL.- DIP. GABRIEL ÁNGEL GARCÍA CANTÚ (PAN)
VOCAL.- DIP. ISMAEL PÉREZ PAVÍA (PAN)
VOCAL.- DIP. ILSE AMÉRICA GARCÍA SOTO (MC)
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARLAMENTO ABIERTO
PRESIDENTA.- DIP. ILSE AMÉRICA GARCÍA SOTO (MC)
SECRETARIA.- DIP. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ (PAN)
VOCAL.- DIP. OMAR BAZÁN FLORES (PRI)
VOCAL.- DIP. DAVID OSCAR CASTREJÓN RIVAS (MORENA)
VOCAL.- DIP. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ MADRID (PAN)
DE EDUCACIÓN, CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRESIDENTE.- DIP. ÓSCAR DANIEL AVITIA ARELLANES (MORENA)
SECRETARIA.- DIP. YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS (PRD)
VOCAL.- DIP. ROCIO GUADALUPE SARMIENTO RUFINO (PAN)
VOCAL.- DIP. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ (PAN)
VOCAL.- DIP. ILSE AMÉRICA GARCÍA SOTO (MC)
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESIDENTA.- DIP. MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES (MORENA)
SECRETARIO.- DIP. EDGAR JOSÉ PIÑON DOMÍNGUEZ (PRI)
VOCAL.- DIP. GABRIEL ÁNGEL GARCÍA CANTÚ (PAN)
DE JUSTICIA
PRESIDENTA.- DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RÍOS (PAN)
SECRETARIO.- DIP. DAVID OSCAR CASTREJÓN RIVAS (MORENA)
VOCAL.- DIP. ILSE AMÉRICA GARCÍA SOTO (MC)
VOCAL.- DIP. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ MADRID (PAN)
VOCAL.- DIP. ISMAEL PÉREZ PAVÍA (PAN)
VOCAL.- DIP. GUSTAVO DE LA ROSA HICKERSON (MORENA)
VOCAL.- DIP. CARLOS ALFREDO OLSON SAN VICENTE (PAN)
DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
PRESIDENTE.- DIP. GUSTAVO DE LA ROSA HICKERSON (MORENA)
SECRETARIO.- DIP. GABRIEL ÁNGEL GARCÍA CANTÚ (PAN)
VOCAL.- DIP. IVON SALAZAR MORALES (PRI)
VOCAL.- DIP. MAGDALENA RENTERÍA PÉREZ (MORENA)
VOCAL.- DIP. MARIO HUMBERTO VÁZQUEZ ROBLES (PAN)
DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y, DESARROLLO Y MOVILIDAD URBANA
PRESIDENTA.- DIP. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ (PAN)
SECRETARIA.- DIP. IVON SALAZAR MORALES (PRI)
VOCAL.- DIP. ÓSCAR DANIEL AVITIA ARELLANES (MORENA)
VOCAL.- DIP. ISMAEL PÉREZ PAVÍA (PAN)
VOCAL.- DIP. ROBERTO MARCELINO CARREÓN HUITRÓN (PAN)
MEDIO AMBIENTE, ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESIDENTA.- DIP. ROSANA DÍAZ REYES (MORENA)
SECRETARIO.- DIP. CARLOS ALFREDO OLSON SAN VICENTE (PAN)
VOCAL.- DIP. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ (PAN)
VOCAL.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
VOCAL.- DIP. NOEL CHÁVEZ VELÁZQUEZ (PRI)
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
PRESIDENTA.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
SECRETARIO.- DIP. EDIN CUAUHTÉMOC ESTRADA SOTELO (MORENA)
VOCAL.- DIP. ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO (PRI)
DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTA.- DIP. MAGDALENA RENTERÍA PÉREZ (MORENA)
SECRETARIO.- DIP. SAÚL MIRELES CORRAL (PAN)
VOCAL.- DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRRAS (MORENA)
VOCAL.- DIP. ROCIO GUADALUPE SARMIENTO RUFINO (PAN)
VOCAL.- DIP. ROBERTO MARCELINO CARREÓN HUITRÓN (PAN)
DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
PRESIDENTA.- DIP. ROCIO GUADALUPE SARMIENTO RUFINO (PAN)
SECRETARIO.- DIP. EDIN CUAUHTÉMOC ESTRADA SOTELO (MORENA)
VOCAL.- DIP. ROSA ISELA MARTÍNEZ DÍAZ (PAN)
VOCAL.- DIP. NOEL CHÁVEZ VELÁZQUEZ (PRI)
VOCAL.- DIP. DIANA IVETTE PEREDA GUTIÉRREZ (PAN)
DE DESARROLLO MUNICIPAL Y FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
PRESIDENTE.- DIP. ISMAEL PÉREZ PAVÍA (PAN)
SECRETARIA.- DIP. LETICIA ORTEGA MÁYNEZ (MORENA)
VOCAL.- DIP. OMAR BAZÁN FLORES (PRI)
VOCAL.- DIP. SAÚL MIRELES CORRAL (PAN)
VOCAL.- DIP. FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS (MC)
DE ASUNTOS FRONTERIZOS
PRESIDENTA.- DIP. ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO (PRI)
SECRETARIA.- DIP. ROSANA DÍAZ REYES (MORENA)
VOCAL.- DIP. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ (PAN)
VOCAL.- DIP. MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES (MORENA)
VOCAL.- DIP. LETICIA ORTEGA MÁYNEZ (MORENA)
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASUNTOS ELECTORALES
PRESIDENTE.- DIP. FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS (MC)
SECRETARIA.- DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RÍOS (PAN)
VOCAL.- DIP. OMAR BAZÁN FLORES (PRI)
VOCAL.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
VOCAL.- DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ (MORENA)
DE DESARROLLO RURAL Y GANADERÍA
PRESIDENTE.- DIP. SAÚL MIRELES CORRAL (PAN)
SECRETARIO.- DIP. YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS (PRD)
VOCAL.- DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ (MORENA)
VOCAL.- DIP. ROCIO GUADALUPE SARMIENTO RUFINO (PAN)
VOCAL.- DIP. NOEL CHÁVEZ VELÁZQUEZ (PRI)
DE SALUD
PRESIDENTA.- DIP. YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS (PRD)
SECRETARIO.- DIP. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA (PAN)
VOCAL.- DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRAS (MORENA)
VOCAL.- DIP. DIANA IVETTE PEREDA GUTIÉRREZ (PAN)
VOCAL.- DIP. ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO (PRI)
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
PRESIDENTE.- DIP. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ MADRID (PAN)
SECRETARIA.- DIP. MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES (MORENA)
VOCAL.- DIP. EDGAR JOSÉ PIÑÓN DOMÍNGUEZ (PRI)
VOCAL.- DIP. ROSA ISELA MARTÍNEZ DÍAZ (PAN)
VOCAL.- DIP. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA (PAN)
DE JUVENTUD Y NIÑEZ
PRESIDENTA.- DIP. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ (PAN)
SECRETARIA.- DIP. MAGDALENA RENTERÍA PÉREZ (MORENA)
VOCAL.- DIP. DIANA IVETTE PEREDA GUTIÉRREZ (PAN)
VOCAL.- DIP. SAÚL MIRELES CORRAL (PAN)
VOCAL.- DIP. ROSANA DÍAZ REYES (MORENA)
DE IGUALDAD
PRESIDENTA.- DIP. IVON SALAZAR MORALES (PRI)
SECRETARIA.- DIP. MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES (MORENA)
VOCAL.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
VOCAL.- DIP. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ (PAN)
VOCAL.- DIP. ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO (PRI)
VOCAL.- DIP. ROSA ISELA MARTÍNEZ DÍAZ (PAN)
VOCAL.- DIP. LETICIA ORTEGA MÁYNEZ (MORENA)
DE ENERGÍA
PRESIDENTE.- DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ (MORENA)
SECRETARIO.- DIP. EDGAR JOSÉ PIÑÓN DOMÍNGUEZ (PRI)
VOCAL.- DIP. DIANA IVETTE PEREDA GUTIÉRREZ (PAN)
DE FAMILIA, ASUNTOS RELIGIOSOS Y VALORES
PRESIDENTA.- DIP. DIANA IVETTE PEREDA GUTIÉRREZ (PAN)
SECRETARIA.- DIP. IVON SALAZAR MORALES (PRI)
VOCAL.- DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRAS (MORENA)
VOCAL.- DIP. ROSA ISELA MARTÍNEZ DÍAZ (PAN)
VOCAL.- DIP. SAÚL MIRELES CORRAL (PAN)
DE ANTICORRUPCIÓN
PRESIDENTE.- DIP. ROBERTO MARCELINO CARREÓN HUITRÓN (PAN)
SECRETARIA.- DIP. ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO (PRI)
VOCAL.- DIP. GUSTAVO DE LA ROSA HICKERSON (MORENA)
VOCAL.- DIP. GABRIEL ÁNGEL GARCÍA CANTÚ (PAN)
VOCAL.- DIP. FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS (MC)
DE AGUA
PRESIDENTE.- DIP. EDGAR JOSÉ PIÑÓN DOMÍNGUEZ (PRI)
SECRETARIO.- DIP. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA (PAN)
VOCAL.- DIP. EDIN CUAUHTÉMOC ESTRADA SOTELO (MORENA)
VOCAL.- DIP. ROBERTO MARCELINO CARREÓN HUITRÓN (PAN)
VOCAL.- DIP. IVON SALAZAR MORALES (PRI)
DE RECURSOS FORESTALES
PRESIDENTE.- DIP. NOEL CHÁVEZ VELÁZQUEZ (PRI)
SECRETARIO.- DIP. DAVID OSCAR CASTREJÓN RIVAS (MORENA)
VOCAL.- DIP. EDGAR JOSÉ PIÑÓN DOMÍNGUEZ (PRI)
DE FEMINICIDIOS
PRESIDENTA.- DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRAS (MORENA)
SECRETARIA.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
VOCAL.- DIP. GABRIEL ÁNGEL GARCÍA CANTÚ (PAN)
VOCAL.- DIP. MAGDALENA RENTERÍA PÉREZ (MORENA)
VOCAL.- DIP. MARIO HUMBERTO VÁZQUEZ ROBLES (PAN)
DE TURISMO Y CULTURA
PRESIDENTA.- DIP. ROSA ISELA MARTÍNEZ DÍAZ (PAN)
SECRETARIA.- DIP. YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS (PRD)
VOCAL.- EDGAR JOSÉ PIÑÓN DOMÍNGUEZ (PRI)
VOCAL.- MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES (MORENA)
VOCAL.- ROBERTO MARCELINO CARREÓN HUITRÓN (PAN)
Se integra la Comisión de Fiscalización del Honorable Congreso del Estado, de la siguiente manera:
PRESIDENTA.- DIP. LETICIA ORTEGA MÁYNEZ (MORENA)
SECRETARIA.- DIP. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ (PAN)
VOCAL.- DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ (MORENA)
VOCAL.- DIP. SAÚL MIRELES CORRAL (PAN)
VOCAL.- DIP. ROSA ISELA MARTÍNEZ DÍAZ (PAN)
VOCAL.- DIP. NOEL CHÁVEZ VELÁZQUEZ (PRI)
VOCAL.- DIP. FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS (MC)
Se integra la Comisión Jurisdiccional del Honorable Congreso del Estado, de la siguiente manera:
PRESIDENTE.- DIP. GABRIEL ÁNGEL GARCÍA CANTÚ (PAN)
SECRETARIO.- DIP. MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES (MORENA)
VOCAL.- DIP. OMAR BAZÁN FLORES (PRI)
VOCAL.- DIP. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ MADRID (PAN)
VOCAL.- DIP. CARLOS ALFREDO OLSON SAN VICENTE (PAN)
SUPLENTE.- DIP. FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS (MC)
SUPLENTE.- DIP. YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS (PRD)
SUPLENTE.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
Se integran los comités del Honorable Congreso del Estado, de la siguiente manera:
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE.- DIP. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA (PAN)
SECRETARIO.- DIP. EDIN CUAUHTÉMOC ESTRADA SOTELO (MORENA)
VOCAL.- DIP. NOEL CHÁVEZ VELÁZQUEZ (PRI)
VOCAL.- DIP. FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS (MC)
VOCAL.- DIP. YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS (PRD)
VOCAL.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
COMITÉ EDITORIAL Y DE BIBLIOTECA
PRESIDENTE.- DIP. GABRIEL ÁNGEL CARCÍA CANTÚ (PAN)
SECRETARIA.- DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRAS (MORENA)
VOCAL.- DIP. ILSE AMÉRICA GARCÍA SOTO (MC)
VOCAL.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
VOCAL.- DIP. NOEL CHÁVEZ VELÁZQUEZ (PRI)