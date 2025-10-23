Congreso aprobó iniciativa de Memo Ramírez para regular importación de carne brasileña y proteger al sector ganadero

El Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Rural y Ganadería, derivado de la propuesta del Diputado Presidente Guillermo Ramírez Gutiérrez, mediante la cual se exhorta a regular la importación de carne bovina procesada proveniente de Brasil y priorizar la adquisición de carne nacional, con el propósito de proteger al sector ganadero mexicano y garantizar condiciones justas de competencia.

El legislador explicó que esta medida responde al llamado urgente de las y los productores, quienes han visto afectadas sus ventas ante la entrada masiva de carne extranjera sin aranceles ni verificación sanitaria, lo que ha generado una caída de hasta el 40 % en el precio del ganado nacional.

“Es momento de defender al productor mexicano, de cuidar la ganadería nacional y de asegurar que el esfuerzo de miles de familias ganaderas no se vea desplazado por prácticas desleales”, señaló Ramírez Gutiérrez.

El exhorto aprobado por el Congreso del Estado pide a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal establecer una regulación urgente sobre la carne importada de Brasil, debido a que su ingreso masivo ha afectado directamente la producción nacional sin representar una reducción real en los precios al consumidor.

Asimismo, el documento destaca que Chihuahua aporta el 70 % de los becerros exportados a Estados Unidos, lo que demuestra la relevancia del estado en la cadena de valor ganadera y la necesidad de proteger esta actividad estratégica para la economía regional y nacional.

“Desde el Congreso del Estado, seguiremos impulsando decisiones que fortalezcan a la ganadería chihuahuense y protejan el trabajo de quienes producen con calidad, esfuerzo y compromiso”.