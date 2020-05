Confirma sobrina muerte de médico del IMSS por Covid-19

Noticias de Chihuahua.-

Karla Perea confirmó la muerte de su tío, el doctor Jesús Raúl Perea a causa de Covid-19 el sábado 2 de mayo, por lo que pidió a la población que tome consciencia sobre la gravedad de la contingencia sanitaria.

El doctor Perea era médico jubilado del IMSS pero aún así continuó trabajando apra colaborar en medio de la epidemia de coronavirus del cual terminó por contagiarse.

La carta íntegra que publicó en redes sociales es la siguiente:

Me preocupa mucho la situación en la cual nos encontramos, me preocupa la ignorancia de mi pueblo y de la sociedad en general, ante los hechos tan evidentes y tangibles que vivimos.

El dia de hoy mi tío falleció a causa del COVID, después de una semana de lucha interna y sufrimiento familiar, pese a ello, aún EXISTE GENTE QUE DUDA LA EXISTENCIA DE LA ENFERMEDAD.

Mi tío, un médico, un ciudadano ejemplar, padre, abuelo y esposo , médico jubilado, murio a causa del contagio antes mencionado y recalco jubilado, porque pese a eso él siguió trabajando, créeme, no necesitaba, simplemente era su vocación para eso nació y bajo el mismo papel murio.

A consecuencia de eso, me pregunto, ¿Que tiene que pasar para que se tomen las medidas necesarias?, ¿De verdad, consideras necesario que se tenga que infectar alguien en tu familia para entonces si creer?, ¿Quien te tiene que decir que te puede pasar a TI?, para que entonces si tengas prudencia y acates las indicaciones médicas mundiales. Dios dijo: AYÚDATE, QUE YO TE AYUDARE.

¿Que se necesita para comprender que esto es una realidad?, si el origen del virus fue; un experimento militar, un movimiento político o económico, incluso si la selección natural reclama lo suyo, llámale como quieras, esta SITUACIÓN ES REAL!, gente inocente y no tan inocente muere día a día. Debemos de permanecer en casa, debemos de acatar las indicaciones que los expertos mundiales aconsejan, piensa en tu salud, piensa en la de tus seres queridos y en la del personal de salud!

Basta ya de médicos héroes ante poblaciónes que no entienden las indicaciones establecidas, me atrevo a decir que 90% de las veces que un médico/personal de la salud, fallece es un MÁRTIR, no confundamos los términos. Ya sea por el poco apoyo de sus instituciones, por la omisión de la población que no acata las indicaciones de higiene y distanciamiento social. En verdad, A todos nos pesa no salir y divertirnos, a todos nos duele no producir económicamente, A TODOS NOS CAMBIO LA VIDA!

Se nos ha dicho, todos los días y desde hace 4 meses; el COVID es muy contagioso y en caso de tener factores de riesgo la mortalidad sobrepasa el 80%, NO HAY CURA!. No existe medicamento mágico, de verdad créeme!, ahora si como dice el dicho “ni aquí, ni en China”, ni en las instituciones, ni en los mas afamados hospitales privados, NO EXISTE, el manejo es de soporte, todas las medidas hasta el día de hoy son experimentales, nada con sustento científico sólido, por lo anterior, el apoyo médico, tu cuerpo y tu destino van a decidir que es lo que te toca.

Entonces, entendiendo esto, verdaderamente se trata de una contingencia, de una situación REAL que tenemos que tener bien en mente, que no te sorprenda que la gente siga muriendo, es algo que desconocemos, algo para lo que las ciencias médicas y la humanidad moderna no estaban preparados.

Probablemente después sabremos si fue una arma, si la intención era controlar las masas, si probablemente!, ese no es el punto en estos momentos tan críticos, hoy nos toca cuidarnos, evitar contagios, para de esta manera no ir al hospital, no colapsar el sistema de salud y por ende evitar la probabilidad de contagio al personal de salud (que se juega la vida por ti, literal), piensa en esto, de verdad reflexiona, si aún con los médicos completamente expertos en el ramo, los pacientes están muriendo, ¿que va a pasar cuando ellos se infecten y mueran? ¿Quien se va a hacer cargo?.

Con todo esto, ayúdame a que la muerte de mi tío y la DE TODO el PERSONAL DE SALUD y SEGURIDAD PÚBLICA , no sea en vano, dalo por hecho; vendrán más muertes, de población general y personal de salud, pero si para ese entonces se acataron con conciencia, solidaridad y prudencia las medidas señaladas desde hace meses en el mundo, ahora no serán mártires, SERÁN HÉROES!!!

Que tu eco llegue muy lejos tío. Nunca te olvidaremos.

EN MEMORIA DR JESUS RAUL PEREA.

-Anónimo