Confirma fiscal que fue abatido un integrante del grupo delictivo “Los Tigres”, muy cercano de “El 11”

El Fiscal General, César Jáuregui Moreno corroboró esta mañana que fue ultimado uno de los criminales allegados a “El 11”, líder criminal del grupo “Los Tigres” el cual controla la plaza en la zona Occidente de la región.

Cabe recordar que el pasado miércoles de semana, se registró un ataque armado ocurrido en el municipio de Nonoava, según versiones, habría tenido como objetivo a Edgar Gamboa Sosa, alias “El 11”, señalado como presunto líder criminal con influencia en los municipios de Cuauhtémoc, Carichí, Cusihuiriachi y Nonoava.

Hoy Jauregui Moreno corroboró que en este ataque, uno de los más cercanos al objetivo perdió la vida.





Asimismo el fiscal apuntó que hasta el momento no hay detenidos, pero se sigue trabajando para dar con los generadores de violencia.

Finalmente agregó que en el municipio de Moris la situación está ya controlada.