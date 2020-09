Confirma AMLO que hay comunicación con Corral por conflicto del agua

Noticias de Chihuahua.-

A pregunta expresa de si ha tenido comunicación con el gobernador Javier Corral por el conflicto del agua, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no ha existido comunicación con el mandatario de Chihuahua.

“No ha habido comunicación y este, lo que ha habido pues son entrevistas de él diciendo que no se va a dejar, cosas así, no se si ha habido relación”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera.

Además, López Obrador le pidió al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, que explicara él la situación, debido a que él tenía que cuidar la investidura presidencial.

Respecto al pago del Tratado de 1944, López Obrador comentó que “vamos avanzando, no descartamos de que se cumpla con el compromiso, porque es muy importante, no queremos dar motivos para represalias, sobre todo porque, repito, hay elecciones en Estados Unidos, no queremos que esto sea un tema de campaña, hemos logrado, les comentaba la vez pasada, que México no esté en el debate político-electoral de Estados Unidos”.