Concluye tercera entrega de apoyos de NutriChihuahua

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) informó que esta semana concluye la tercera entrega de apoyos alimentarios del programa NutriChihuahua, para adultos mayores y personas con discapacidad.

Este lunes se beneficiará a habitantes de los municipios de Rosales, Riva Palacio, Madera, Dr. Belisario Domínguez, Guachochi y Julimes.

Para el martes continuará en Aquiles Serdán, Bocoyna, Madera, Santa Isabel y López. Mientras que el miércoles se llevará a cabo en Bocoyna, Morelos, Matachí y Coronado.

El tercer recorrido se efectuará el jueves 16 de octubre en los municipios de Guerrero, Huejotitán y Batopilas.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, destacó que estas despensas representan un importante respaldo para las familias que más lo necesitan, al garantizarles una alimentación adecuada.

Subrayó que para esta tercera etapa del programa alimentario, se destinó una inversión superior a los 135 millones de pesos, con la que se ha beneficiado a más de 14 mil personas adultas mayores y con discapacidad en las distintas regiones del estado.