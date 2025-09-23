Concluye SSPE terapia con caballos para mujeres privadas de la libertad

Con el objetivo de fortalecer una reinserción social efectiva y positiva, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) concluyó la serie de psicoterapias asistidas por equinos, dirigidas a 8 mujeres privadas de la libertad (ppl) en el Cereso Femenil No.1, previamente diagnosticadas por especialistas en salud mental.

El programa, denominado “Caballos en Libertad, Psicoterapia y Aprendizaje Asistido por Equinos”, se llevó a cabo en coordinación con la fundación SEER y la Dirección de Reinserción Social del Sistema Penitenciario, con una duración de cuatro meses.

La ceremonia de clausura incluyó una demostración práctica en la que las participantes interactuaron con los caballos, mostraron la confianza, empatía y comunicación que lograron desarrollar durante el proceso terapéutico.

“La intención con este programa es fortalecer el esquema de reinserción social que ellas están viviendo, reforzar su entorno emocional y con ello, regresar como seres más fuertes y útiles a su comunidad”, explicó el director de Reinserción Social, Alejandro Balderrama.

Durante las sesiones, se registraron avances significativos en las mujeres privadas de la libertad, quienes mejoraron sus habilidades de interacción social, desarrollaron mayor empatía y solidaridad, además de trabajar en las etapas emocionales vinculadas al duelo por la pérdida de libertad y el distanciamiento de sus seres queridos.

El evento contó con la presencia del subsecretario del Sistema Penitenciario, Ricardo Fernández Acosta; el director de Reinserción Social, Alejandro Balderrama; el director del Cereso No.1, Sergio Urbina; la directora del Cereso Femenil No.1, Josefina Silveyra, así como representantes de la fundación SEER.

La SSPE destacó que las terapias asistidas con equinos representan una herramienta fundamental para el bienestar emocional y psicológico de las Personas Privadas de la Libertad, al fomentar procesos de autoestima, resiliencia y convivencia, que se traducen en mejores condiciones para lograr una reinserción social integral.