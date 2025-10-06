Concluye reubicación de árboles en la zona de construcción del Paso Superior Vialidad Nogales e Industrias

El Gobierno Municipal informa la conclusión del trasplante y reubicación de 107 árboles de 10 tipos de especies que se encontraban en el camellón central de vialidad Los Nogales, dichos trabajos fueron supervisados y bajo la aprobación de la solicitud de la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, que va dentro del proyecto de construcción del Paso Superior de vialidad Los Nogales e Industrias.

Los ejemplares fueron reubicados principalmente en el camellón central de la misma vialidad los Nogales, además en la avenida Tecnológico y en avenida Sosa Vera, también, algunos árboles fueron trasladados a parques cercanos a solicitud de vecinos, con el objetivo de mantener la presencia de áreas verdes en el sector.

Además de los trabajos de reubicación, como parte de las acciones de compensación y reforzamiento ambiental, se sustituirán 20 árboles que, debido a sus condiciones y estado de salud, no fue posible trasladar. En cumplimiento con el Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Chihuahua, se llevará a cabo la plantación de 270 nuevos ejemplares de especies endémicas de la ciudad.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Mantenimiento Urbano, aplicando técnicas adecuadas de extracción y traslado para asegurar la supervivencia de los ejemplares. Asimismo, se dará mantenimiento continuo que incluye riego y cuidados especiales.

Estas acciones fueron necesarias para llevar a cabo la construcción del Paso Superior, una obra que traerá beneficios significativos en movilidad urbana, seguridad peatonal y reducción de contaminantes, en favor de las y los ciudadanos de este importante sector de la ciudad.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía y asociaciones ambientales, compartiendo información sobre los proyectos de infraestructura y los planes de remediación correspondientes.