Concluye Municipio rehabilitación de cancha de fútbol rápido en el Boulevard Díaz Ordaz

Uno de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 24 de octubre de 2025.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, concluyó con la rehabilitación de una cancha de futbol rápido en el Boulevard Díaz Ordaz, uno de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo, con una inversión superior a los 2 millones de pesos.

El proyecto contempló la modernización de la cancha de fútbol rápido, la edificación de una barda con muros de block cara de piedra y una malla ciclónica perimetrales, además del empastado con material sintético y la rehabilitación del sistema pluvial.

Gracias a la participación de las y los vecinos del sector, esta propuesta obtuvo más de 1 mil 200 votos en la reciente consulta del Presupuesto Participativo, y al concluir la obra beneficiará a más de 2 mil personas entre habitantes de la zona y el gremio de los futbolistas.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la mejora de espacios deportivos de este tipo, fomentando la importancia de la participación ciudadana como elemento importante, para ser tomados en cuenta.