Concluye hoy quinquenio del Tratado de Aguas, déficit pasará al siguiente ciclo

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco señaló que este viernes concluye un quinquenio más del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, creado en 1944.

Expresó que el ciclo concluye con un déficit en al cantidad de agua que México debe enviar al país vecino, por lo que dicha cantidad, pasará al siguiente ciclo, según las cláusulas establecidas en el Tratado.

Asimismo, expresó que los detalles sobre el cierre de quinquenio están a cargo de la Comisión Internacional de Límites de Aguas (CILA), así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de quienes se espera que den a conocer más detalles del tema.

Mario Mata reiteró que en el caso de la presa Luis L. León “El Granero”, la postura de la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha sido clara en cuanto a que no existen condiciones para abrir las compuertas y que el agua que está disponible debe preservarse para la entidad.

Según el informe de Conagua respecto a las principales de la entidad, al corte del 24 de octubre la presa El Granero tiene un 50.41 por ciento de almacenamiento, mientras que al mismo periodo del año pasado tenía un 61.22 por ciento.