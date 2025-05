Concluye con éxito Taller de Diálogo Intercultural para fortalecer atención a comunidades indígenas: Joni Barajas

*

*Capacitación impartida por el Vicario de la Tarahumara Pbro. Héctor Fernando Martínez a servidores públicos del gobierno municipal

En un esfuerzo por mejorar la atención a las comunidades indígenas, concluyó con gran éxito el Taller de Diálogo Intercultural: Cultura Rarámuri, dirigido a servidores públicos del Gobierno Municipal de Chihuahua el cual fue impartido por el Vicario de la Tarahumara Pbro. Héctor Fernando Martínez.

Durante la clausura del evento, se destacó la importancia de esta formación para elevar la calidad del servicio público y promover el respeto a la diversidad cultural en todas las áreas del gobierno municipal.

La actividad fue coordinada por la Regidora Joni Barajas González, presidenta de la Comisión de Sociedad Civil Organizada, Asuntos Religiosos y Comunidades Indígenas del Ayuntamiento, cumpliendo con el objetivo de capacitar a las y los funcionarios en materia de atención a los pueblos originarios asentados en la ciudad de Chihuahua.

El Vicario de Sisoguichi, Héctor Fernando Martínez abordó temas fundamentales como antropología cultural, derechos humanos y migración de comunidades indígenas, así como la cosmovisión rarámuri, etnografía indígena y mestiza, y herramientas para el diálogo intercultural.

La Regidora Barajas expresó su satisfacción por los resultados obtenidos: «En el Municipio de Chihuahua se ha marcado un precedente al crear por primera vez una comisión específica dedicada a las comunidades indígenas dentro del Ayuntamiento, lo que me llena de orgullo, compromiso y responsabilidad para seguir apoyando a nuestros pueblos originarios.»

Enfatizó que «una verdadera inclusión de los pueblos y comunidades indígenas no puede realizarse sin conocer a fondo su historia, su identidad y establecer un diálogo intercultural», y destacó la coordinación entre la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el alcalde Marco Bonilla para implementar políticas públicas que beneficien directamente a estas comunidades.

Asimismo, recordó que el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 establece líneas de acción específicas para las comunidades indígenas, reflejando el compromiso del gobierno municipal en mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en los asentamientos indígenas del municipio.

El taller, que incluyó proyección de videos, material escrito de apoyo y diálogo interactivo, representa un paso significativo en la construcción de una administración pública más inclusiva y sensible a las necesidades de todos los habitantes de Chihuahua, fortaleciendo la capacidad de los servidores públicos para promover el respeto a la diversidad cultural.

Los trabajos fueron inaugurados por el alcalde Marco Bonilla y como invitados especiales al taller acudieron el Secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado, Mtro. Enrique Rascón Carrillo; la Presidenta del DIF Municipal, C.P. Karina Olivas, así como todas y todos los directores que conforman el Gobierno Municipal de Chihuahua e integrantes del H. Ayuntamiento de Chihuahua.

Esta iniciativa concretó el propósito de brindar conocimientos fundamentales sobre interculturalidad, particularmente en lo que respecta a la interacción con las comunidades indígenas, permitiendo a los funcionarios municipales una comprensión más profunda de su cosmovisión, cultura y derechos, contribuyendo así a la implementación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de la diversidad cultural en la Heroica Ciudad de Chihuahua.