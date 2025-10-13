Concluye alcalde Bonilla FICUU 2025 y aniversario de Chihuahua con concierto de Alejandro Sanz

El cantante español ofreció concierto ante 40 mil personas en la Plaza Mayor

El alcalde Marco Bonilla, concluyó el FICUU 2025 y la celebración del 316 aniversario de la fundación de Chihuahua, con el concierto de Alejandro Sanz en la Plaza Mayor, donde agradeció a los 40 mil personas, por su asistencia a todas las actividades.

Previo a la presentación del cantante español, el alcalde Bonilla subió al escenario para recordar que este día la ciudad es el aniversario de la ciudad e invitar a estar pendiente del FICUU 2026.

Las familias chihuahuenses abarrotaron la Plaza Mayor, la avenida Carranza y las plazas aledañas, para poder disfrutar del concierto que se llevó a cabo a pesar de la amenaza de lluvia.

El mismo cantante, Alejandro Sanz, expresó que en camerino rezó todo lo que sabía para poder presentarse en el escenario porque minutos antes de salir empezó a llover.