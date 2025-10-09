Concierto de Alejandro Sanz dejará 20 mdp en derrama económica

El director de Desarrollo Económico y Competitividad, José de Jesús Jordán Orozco dio a conocer que el concierto de Alejandro Sanz tendrá una gran derrama económica, hasta el momento se estiman más de 20 millones de pesos.

“Lo que genera el evento en gasto a la zona tenemos casi 20 millones de pesos en derrama económica, sin contar la inversión del mismo, sin contar los otros eventos de FICUU, o alrededor de”, comentó.

Cabe destacar que el evento se realizará este próximo domingo en la plaza del Ángel en el centro de la ciudad y se espera una gran afluencia ante el cierre del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) y el Festival Internacional del Estado de Chihuahua (FICH).

Señaló que la derrama económica es para el sector de servicios y comercios, así como hotelero ya que se espera la llegada de personas de otros municipios cercanos.