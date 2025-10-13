Concierto de Alejandro Sanz beneficio al comercio: Cocentro

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Claudia Portillo López, dio a conocer que tras el concienrto de Alejandro Sanz en la Plaza del Ángel, fue importante en derrama económica para el centro de la ciudad.

Tras la clausura del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) con la presentación de Alejandro Sanz, se dio una gran afluencia de chihuahuenses que esperaron por un tiempo e incluso aguantaron una lluvia intensa por minutos.

«Nosotros muy contentos de haber tenido el cierre y arranque el FICUU en el centro, en logistica hay unos que son beneficiados y otros no tanto, al final algunos restaurantes si tuvieron cupo», comentó.

Aun no se cuenta con una derrama económica para la ciudad, por lo cual se espera sea una cifra mayor a la del año pasado con la presentación de Ricky Martin.

Asegura que el ambulantaje estuvo controlado por la subdirección de Gobernación, asimismo el orden por parte de los sindicatos de ambulantaje.