Concesionarios buscan que ruta 20 Aniversario llegue hasta el Centro; Estado lo impide frenando un camión

Noticias de Chihuahua.-

Este jueves concesionarios de la CTM abrieron su propia línea directa de la ruta 20 aniversario (zona norte) por lo que la Dirección de Transporte de Gobierno del Estado se los impide.

Y es que uno de los camiones que circulaba por la calle Ocampo a un lado de la Ciudad Judicial, fue detenido por una unidad de Transporte Estatal. Esto en unos cuantos minutos generó molestias y terminó en protesta.

Edgar, representante legal de los concesionarios sindicalizados expresó a Entre Líneas que se abrió la ruta 20 aniversario, es decir, que el usuario de estos camiones usen uno solo del centro hacia la zona norte.

“El Estado no sede nos quiere frenar los camiones, dicen que los modelos de camiones no son apropiado y no aceptan prorroga”.

Y es que argumentan que quieren dar beneficios al usuario de pagar un solo pasaje, lo que ya no conviene al Estado porque serían menos pasajeros en Bowi (antes llamado ViveBús).