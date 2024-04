Con Xóchitl Gálvez México y Chihuahua van adelante: Alfredo Chávez

Luego del reciente debate presidencial, Xóchitl Gálvez demostró ser la candidata más preparada y visionaria para enfrentar los desafíos que enfrenta México hoy, por lo que destacó por su claridad al presentar sus propuestas, subrayó Alfredo Chávez, candidato de la coalición Juntos Defendamos a Chihuahua por el Distrito 18, quien expresó su respaldo total hacia ella, afirmando que con Gálvez al frente, México y Chihuahua avanzarán significativamente.

Chávez resaltó que Xóchitl Gálvez contrasta significativamente con sus oponentes en términos de honestidad y profundidad de propuestas. La forma en que presentó soluciones factibles acordes con las necesidades reales de los ciudadanos fue crucial para demostrar su capacidad y visión para el futuro de México.

Destacó que Gálvez mostró una notable diferencia en comparación con otros candidatos por su honestidad y la relevancia social de sus propuestas. Las iniciativas de Gálvez buscan directamente mejorar el bienestar de los ciudadanos, abordando temas cruciales como la educación con acceso a internet para estudiantes, escuelas de tiempo completo, beca universal para estudiantes, así como el regreso de estancias infantiles, además en salud con tarjetas para la compra de medicamentos, equidad.

Además, entre sus propuestas se encuentran el impulso a las energías limpias y la modernización de Pemex así como medidas concretas como el apoyo a emprendedores y la expansión de la infraestructura y obra pública. Puntualizó que estas iniciativas buscan mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo económico sostenible.

En este sentido, Alfredo Chávez destacó que los temas sociales plantrados por Xóchitl obedecen a a una problemática social generalizada, que se vive en Chihuahua y todo México, la cual pese a los apoyos que se jacta la actual administración de brindar, no atienden los problemas reales. «Es urgente atender el tema educativo, hay ganas de estudiar, pero no las condiciones ni apoyos suficientes, no hay medicamentos y los apoyos sociales se gastan en comprarlos, no hay dónde se dejen a los niños mientras sus mamás trabajan, pero eso no lo entiende el actual gobierno, pero Xóchitl si», expresó el candidato del Distrito 18 por la coalición Juntos Defendamos a Chihuahua.

Finalmente, Alfredo Chávez hizo un llamado a los votantes de Chihuahua para votar por una líder como Xóchitl Gálvez, quien dijo, a diferencia del actual presidente, traerá consigo avances no solo a nivel nacional, sino también en el local. Subrayó la importancia de su elección para un México más equilibrado, por lo que animó a los ciudadanos a apoyar su candidatura en las próximas elecciones.