Con talentosos solistas celebra OSUACH el amor y la amistad

La Orquesta Sinfónica de la UACH deleitó al público con su segundo concierto de la temporada, titulado «Celebrando el Amor y la Amistad, con jóvenes solistas» bajo la dirección artística del maestro David Pérez Olmedo.

Cabe resaltar que en esta ocasión se contó con la asistencia de alumnos de segundo semestre de la materia «Teoría del Estado» de la Facultad de Derecho, impartida por el maestro Jorge Simental Ortega, quienes fueron recibidos por el maestro Luis Rivera Campos, Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, acompañado de la Dra. Ruth del Carmen Grajeda, Directora de Extensión y Difusión.

Previo al concierto, los estudiantes dieron un recorrido por el Poliforum Museo Universitario, así como por las instalaciones del edificio de Rectoría, donde compartieron parte de la historia de la UACH así como el arte que adorna los espacios del recinto, desde murales hasta esculturas y exposiciones permanentes.

En esta ocasión, el concierto contó con la participación de los jóvenes solistas: Anadalay González Hinojos, Yahir Alejandro Solís Bustamante y Michelle Hernández Sánchez, talentosos estudiantes de la Facultad de Artes, quienes compartieron su virtuosismo en una noche inolvidable para todos los asistentes.

Entre las piezas presentadas por la OSUACH se encuentran: Malintzin, Salut de amor, Dido’s Lament: When I am Laid in Earth, Estrellita y María la O, estas últimas interpretadas por los solistas antes mencionados.