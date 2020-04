Con multas no queremos recaudar, queremos salvar vidas; no se permitirán “mordidas”: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, reiteró que las corporaciones de tránsito infraccionarán a aquellos vehículos en los que se trasladen más de dos adultos, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones impuestas por el gobierno estatal para reducir los contagios de Covid-19.

De acuerdo con el acuerdo publicado el domingo pasado, La Comisión Estatal de Seguridad de la SSPE, a través de la Policía Vial supervisará que se cumpla la medida de restricción para que, en el caso de vehículos particulares, no viajen más de dos adultos; pues de lo contrario, se harán acreedores a una multa con valor de cuatro a seis UMAS (Unidad de Medida y Actualización) vigente para el estado de Chihuahua, es decir alrededor de 521 pesos.

El mandatario estatal indicó que quienes paguen dicho monto dentro de los cinco días posteriores a la imposición de la multa podrán recibir un descuento el 50 por ciento.

Añadió que no se trata de una medida recaudatoria pues el gobierno mismo tomó la decisión de aplicar estímulos fiscales y descuentos a contribuyentes que implican una pérdida de 538 millones de pesos en sus ingresos.

“Las multas no tiene un fin recaudatorio, es la mínima solidaridad que le pedimos a la gente, no se trata de burlar las medidas… o nos metemos todos al orden o que haya una sanción… estamos hablando de vidas y con la vida no se juega, con al salud no se juega”.

Finalmente llamó a todos los agentes de tránsito a actuar con honestidad pues quien abuse de la sanción o reciba “mordida”, será sancionado y llevado ante el Ministerio Público.