¡Con los animales no! frente a Palacio de Gobierno exigen justicia por mascotas envenenadas

Alto al maltrato animal, manifestaron este medio día afuera del Palacio de Gobierno representantes de la la asociación civil “Ayudar X Ayudar Rescate y Defensa Animal”, quienes organizaron una marcha pacífica cuidando las medidas de sanitización.

El grupo de personas protectoras y defensoras de las mascotas, alzaron la voz este sábado, luego de que a una semana de que se cometiera un atroz crimen contra poco más de 30 perros y gatos en la colonia Los Arcos, al norte de la ciudad, éstos, fueron envenenados por al parecer sujetos a bordo de un vehículo que les arrojó comida.

¡Con los animales no!, gritaron y exigen justicia, pues el hecho de ser mascotas no significa que no tengan quien las defienda.

Cabe mencionar que esta marcha comenzó desde la Glorieta de Pancho Villa, hasta la calle Aldama y Carranza, donde la marcha pacífica bloqueó por unos instantes la calle.