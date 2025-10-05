Con éxito se realiza la cuarta edición del 21km Chihuahua Capital

– _El evento deportivo se realizó con causa a favor de niñas y niños con cáncer de la asociación civil Darenka_

*_H. Ciudad de Chihuahua, Chih. A 5 de octubre de 2025_*.- Familiares y amigos, salieron este domingo a las calles de la ciudad con el objetivo de animar a los mil 157 corredores que participaron en la cuarta edición del 21 km Chihuahua Capital Darenka.

La carrera pedestre que busca posicionarse como el medio maratón de la ciudad, brilló con el talento local, nacional y extranjero, así como la edición de Runners Kids con 422 niñas y niños que vivieron esta experiencia.

La ruta contempló la salida y meta en el estadio olímpico de la ciudad deportiva, avenida Tecnológico, Carranza, Paseo Bolívar, Mirador, Ortiz Mena, entre otras.

El evento contó con el apoyo del Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Chihuahua Espectacular, la Cámara de la Industria Mexicana (CMIC) y el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física.

*Los ganadores absolutos de la competencia fueron:*

Varonil general: Alfred Kipserem Cherop, 1:08:09

Femenil general: Andrea Valle Prieto, 1:23:10

Rarámuri varonil: Aristeo Valencio Cubesari 1:16:08

Rarámuri femenil: Sabina Fuentes Contreras, 1:57:30

Debiles visuales: Rubén Corral Chávez, 1:58:20

Para más resultados, las y los interesados podrán consultar la página de https://21kchihuahuacapital.com/