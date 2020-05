Con 9 rutas de transporte adaptado, Chihuahua es ejemplo nacional de inclusión

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador Javier Corral Jurado entregó y dio el banderazo de inicio de operaciones de 12 unidades de transporte adaptado para instituciones gubernamentales y para los ayuntamientos de Saucillo, Chihuahua, Bachíniva, Juárez, Carichí, Satevó y Parral, con una inversión de 13 millones 556 mil pesos.

En su mensaje, el mandatario declaró que esta acción permite ampliar a nueve las rutas de transporte público adaptado para el estado de Chihuahua.

“Nos enorgullece y nos tiene muy contentos, pues hasta ahora contábamos con siete rutas. Esto es lo que hace que en otras partes de México se hable de Chihuahua en materia de política de inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad”, afirmó.

Expuso que con esta entrega, en lo que va de su administración, suman 34 camionetas y seis camiones, con una inversión de recursos por casi 41 millones de pesos.

“Me entusiasma que estemos en una entrega más de transporte adaptado, lo cual abona a todo lo realizado por nuestra administración en materia de inclusión y de accesibilidad de las personas con discapacidad, con lo cual contribuimos a generar el goce pleno de sus derechos en igualdad de circunstancias”, expresó el mandatario.

Enfatizó que su administración trabaja para desterrar las desigualdades que vulneran la vida digna y la autonomía de las personas.

“Hemos puesto mucho énfasis en el transporte adaptado, porque para nosotros esta es una forma de contribuir al desarrollo de una vida independiente y la construcción de entornos favorables e inclusivos en materia de movilidad”, asentó.

Este día, el gobernador entregó 10 camionetas y dos camiones con recursos del Fondo para el Transporte Adaptado a la Discapacidad.

Indicó que no obstante la pandemia, el Gobierno de Chihuahua no ha parado: “hemos mantenido e incluso aumentado nuestra actividad, nuestras jornadas de trabajo, para atender a los sectores prioritarios de la población, y a todo ello se sumó el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar, un conjunto de programas que atienden a los que más han sido afectado por la contingencia”.

Comentó que paulatinamente se retomarán los eventos públicos del Gobierno del Estado, siempre con las medidas de sana distancia y preventivas, de manera sumamente controlada hasta que la autoridad de salud determine que estas se pueden levantar, porque lo más importante es proteger la salud de todos.

A su vez, el secretario de Desarrollo Social, Luis Alberto Aguilar, dijo que el transporte adaptado la cambia la vida a las personas con discapacidad, tal y como ocurre con Martha Patricia Arzaga, una de las personas beneficiarias de estas unidades.

En su turno, la alcaldesa de Saucillo, Aidé López de Anda, expresó su agradecimiento al gobernador por la unidad y por el respaldo que brinda a las personas con discapacidad que se enfrentan a la vida en clara desventaja social.

“Hemos tenido la suerte de coincidir con un gobierno estatal humanitario y sensible a las necesidades de los menos favorecidos, con quienes hemos logrado que las diferentes instancias gubernamentales tengan presente a Saucillo para diferentes apoyos y recursos”, externó.

A nombre de los beneficiarios, Martha Patricia Arzaga, quien es una persona con discapacidad visual, hizo patente su agradecimiento al gobernador por preocuparse por las personas con discapacidad, por ayudarles a la inclusión con este transporte.

“No se imagina lo que para nosotros significa tener un transporte adaptado, porque si no lo tuviéramos batallaríamos mucho para hacer nuestras actividades. Soy una persona que voy a una escuela, que es la de Artes y Oficios, que me volvió a la vida, sin el transporte nunca hubiera ido y nunca me hubiera sentido útil a la sociedad”, comentó.

Añadió que además, el transporte le ayuda para el deporte porque “soy capitana de un equipo de golbol y ese transporte me lleva al gimnasio adaptado, además a las citas médicas y las rehabilitaciones”.