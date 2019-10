Complicado adelantar descuento del predial desde diciembre: Tesorería

Noticias de Chihuahua.-

La tesorera Aida Amanda Córdova no esta del todo convencida por la propuesta del adelanto de descuento del 12 por ciento desde el mes de diciembre al impuesto predial, tal y como lo exhortó el regidor del Partido Acción Nacional, Carlos Orozco la semana pasada.

“Yo no me siento tan segura de poderlo llevar a cabo porque la Ley de Ingresos es anual, se autoriza a partir del primero de enero, entonces el poderlo adelantar y comenzar a cobrar desde diciembre considero que el Congreso es quien tiene que estudiarlo y autorizarlo no es la Tesorería”, expresó.

Córdova Chávez no descartó que es buena idea, ya que dijo que ojalá se pudiera ya que no está en contra de esa medida, sin embargo los tiempos son muy tarde conforme a la ley que tiene que resperarse.

Declaró que de los 397 mil predios en la ciudad que deben de pagar impuesto predial, por lo menos el 63 por ciento se encuentran al corriente de sus pagos.