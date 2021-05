Comparte Maru con jóvenes juarenses la esperanza de un mejor Chihuahua

Noticias de Chihuahua.-

Como alcaldesa de Chihuahua, la candidata de la Coalición “Nos Une Chihuahua”, Maru Campos, fomentó un gobierno humanista que dignificará a toda la ciudadanía, es por eso que ahora busca replicar la inclusión de los jóvenes en todo el estado y en esta ocasión, creó lazos con jóvenes parte de las asociaciones civiles que integran la Red “Tira Paro”.

En un emotivo mensaje dirigido a los asistentes, Maru Campos empatizó con los jóvenes al recordar que ella también conoce los sentimientos de miedo y confusión, característicos de la juventud que se encuentra en formación y preocupada por su futuro. Campos Galván relató como de niña ella sufrió en carne propia las malas decisiones de los gobiernos al vivir una de las peores crisis económicas que asolaron al país y su madre fue la encargada de llevarla por el buen camino junto a sus hermanos.

Asimismo, Maru les aseguró que tanto ella como el candidato a la alcaldía juarense Javier González Mocken, estarán para ellos pues están conscientes de las situaciones difíciles por las que han atravesado y que los inspiraron a transformar su ciudad al unirse a alguna de las 5 asociaciones que integran la red “Tira Paro”.

De esta manera, la candidata panista les reitero que cuentan con una amiga que los ayudará a llegar a sus metas; “Ustedes luchan para cumplir sus sueños y hoy estamos aquí para llevarnos sus propuestas y estaremos al pendiente de ellas”.

Maru tuvo la confianza de sincerarse y compartir que en su juventud, en ocasiones vivía con emociones fuertes, pero, con ayuda de profesionales de la salud logró superar las inquietudes características de la juventud, por ello ahora tiene el sueño de comprometerse para atender a los jóvenes a través de las asociaciones civiles que no los abandonarán y los conminó a no dejarse vencer, pues contarán con la fuerza de un Gobierno Estatal que no se doblegará.

Finalmente, jóvenes de la Red “Tira Paro”, presentaron sus propuestas a la candidata a la gubernatura Maru Campos las cuales fueron planeadas desde su sentir, preocupaciones y realidad social, incluyendo; acceso a redes de internet para poder tomar clases virtuales, cese a los abusos policiales, adecuaciones a las instituciones educativas en la infraestructura para la inclusión de jóvenes con discapacidad, entre otras que recibió y se comprometió a ponerlas en marcha después la victoria este próximo 6 de junio.