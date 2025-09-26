Comparte Marco Bonilla políticas de desarrollo económico con miembros del CCE de Cuauhtémoc

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Cuauhtémoc, un acercamiento muy representativo con las cámaras y los sectores productivos de la zona, a quienes les compartió las principales acciones de la Capital en temas de desarrollo económico.

En su mensaje, Marco Bonilla reconoció la importancia del aporte de Cuauhtémoc y la región como la tercera economía del estado, por ser un gran productor del sector primario, de ahí la importancia de compartir líneas de acción para impulso de ambas ciudades, y en general, de Chihuahua.

Por su parte, Bonilla Mendoza platicó acerca del trabajo en la Capital basado en el modelo de competitividad, con diversas acciones que han posicionado en este rubro a la ciudad como la quinta más competitiva del país, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Les explicó que el modelo que se ha seguido de la ciudad de Chihuahua, que fue trabajar desde cinco ejes: «Seguridad», «Gobierno Honesto», «Servicios Públicos», «Obra Pública», «Desarrollo Económico, anclado en Desarrollo Humano».

Abordó las principales de acción de cada eje, además del tema del impulso al sector primario, secundaria y terciario, el cual ha sido estandarte de la administración, donde se le apuesta al desarrollo de negocios más que la inversión de programas sociales, lo que ha generado empleo pleno y con ello disminuir la pobreza.

El motivo esta reunión, fue generar un acercamiento de colaboración para afrontar los próximos retos para ambas ciudades y en general para el estado, donde Bonilla los invitó a seguir adelante y trabajar juntos por defender y mejorar esta tierra.

Finalmente, los empresarios reconocieron el trabajo que se realiza en la ciudad de Chihuahua, y realizaron preguntas de tipo de cosas que se pudieran replicar para impulsar región en temas como: técnicas para mejorar la seguridad, turismo, políticas de gobernación. Además, destacaron que la capital de Chihuahua es un municipio muy moderno e innovador el cual resalta por la digitalización de trámites y servicios.

