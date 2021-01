Comparte Adriana Fuentes experiencia como madre y motiva a mujeres a seguir adelante

Noticias de Chihuahua.-

Enviude muy joven, 27 años, y a pesar de ello estudie mi carrera en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuando ya era mamá de 4 Hijos; Creo que todas como mujeres podemos avanzar en la vida, solo es cuestión de querer” manifestó Adriana Fuentes, pre candidata del PRI a la alcaldía de ciudad Juárez.

“Me case muy joven y me prepare para vivir el sueño rosa de cualquier mujer; ser mamá y ama de casa sin preocuparme por la manutención de mis hijos, sin embargo mi marido falleció muy joven y me deja con 3 hijas. Ahí me topé con la realidad de que batallaba mucho para hacer las cosas por qué mi marido atendía todo y yo no sabía ni pagar un recibo, sin embargo mis hijas me motivaron a seguir adelante y tuve que fajarme con la vida para sacar adelante a mi familia y convertirme en la mujer que ahora soy ” agrego Fuentes Téllez quien el pasado sábado llevo a cabo su pre registro en las instalaciones del PRI estatal en la capital del estado.

“Cuando mi hija mayor cumplió 18 años fue a sacar ficha a la UACJ para hacer el examen de admisión así que dije: Yo también quiero estudiar y puedo sacar una carrera, así que sacamos ficha las dos y me quedé en la licenciatura y así con 3 hijas y un hijo estudie 10 semestres presenciales y sin descuidar mi casa ni mi trabajo” agrego Adriana Fuentes quien ahora aspira a la candidatura formal para ser la primera alcaldesa de la ciudad.

“Soy orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a la cual considero mi alma mater, posteriormente estudie una maestría y siento que cuento con la preparación necesaria para llevar las riendas de esta ciudad. La gente tiene derecho a ser feliz y eso nos motiva a ser cada día más perseverantes y buscar los mecanismos para cumplir esa meta; Soy respetuosa de los tiempos de mi partido y espero en breve ser ya la candidata oficial por el PRI” finalizo Fuentes Téllez.