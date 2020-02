“Como México ya nos da pena que vengan a visitarnos por el grado de violencia”: LeBarón

Noticias de Chihuahua.-

Este sábado, unas 300 personas marcharon por la paz, la vida y la justicia en Chilapa, Guerrero, encabezados por el activista y familiares de Julián LeBaron; así como por José Diaz Navarro, de la asociación “Siempre Vivos”.

Adrián LeBarón aseguró que ya da pena que vengan a visitarnos a México por el grado de violencia y dijo que se sentía “avergonzado” como mexicano de lo que está pasando en el país y porque no cumplió con su papel como ciudadano. Desde del asesinato de nueve integrantes de su familia, entre ellos niños, LeBarón ha manisfestado en varias ocasiones su rechazo a la política actual de seguridad.

En la caminata que partió desde el monumento de los desaparecidos con dirección al boulevard Eucaria Apreza de Chilapa, también participaron María Elena Morera, presidenta de la organización de la sociedad civil (OSC) Causa en Común, y el senador sin partido Emilio Álvarez Ícaza.

Adrián LeBaron, quien noviembre de 2019 perdió a su hija y cuatro nietos luego de que fueran asesinados en un ataque en Sonora, expresó:

“(Hoy en Chilapa) vi muchas mujeres y niños caminando con nosotros…Yo me siento avergonzado como mexicano de lo que está pasando en el país y siento que yo no hice mi parte como ciudadano y yo analizo, siento nosotros como México ya nos da pena que vengan a visitarnos por el grado de violencia, porque hay muchos desaparecidos, porque no hay nada que presumir”, dijo.

“Yo dudo que algún día, hubo más de 100 en la masacre de mis hijos, y yo no sé si alguno vaya verdaderamente a pagar en prisión por haber matado a mi hija, yo lo dudo, no existe la estructura que lo permita, entonces es tiempo de nosotros como ciudadanía, reconocer eso y ver qué vamos a hacer”, recalcó Adrián LeBarón, quien dijo que su principal interés es acompañar a las víctimas.

Adrián LeBarón lanzó un llamado a seguir demandando justicia a alas autoridades y seguir en la lucha por el derecho a la vida.

“Los políticos están fallando y es nuestro deber y responsabilidad exigir”, recalcó en el discurso con el que concluyó la marcha.