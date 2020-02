Comisión jurisdiccional no define desafuero de magistrado; hay pruebas: fiscal

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, aclaró que la decisión de la comisión Jurisdiccional de rechazar la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público en contra del magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez no es una resolución definitiva pues tiene que cometerse a la votación del pleno.

“Ha que dejar en claro que esto no se acaba todavía n cuanto a que no es definitiva la opinión de la Comisión Jurisidiccional, el dictamen que elabore la Comisión debe subir al pleno y el pleno es el que va a decidir si se procede o no se procede al desafuero”.

Peniche Espejel se dijo confiado de que prevalecerá la justicia y el pleno resolverá conforme a derecho pues existen los elementos de prueba suficientes dentro de la carpeta de investigación.

“Las evidencias, la actuaciones on muy claras muy precisas. A partir de la denuncia del propio Tribunal Superior de Justicia, se generó esta investigación y parte de las actuaciones del contralor interno del TSJ. Hay informes bancarios, estados de cuenta, hay dictámenes contable, está toda la información y la evidencia tendrá que pasarse al conocimiento de los diputados”.

Cabe señalar que para que se resuelva el desafuero del magistrado Ramírez Alvídrez será necesario que los diputados voten a favor por mayoría simple.