Comenzará CUM con recarpeteo en colonia San Felipe

En esta semana el Consejo de Urbanización Municipal (CUM) comenzará a trabajar en cuatro tramos de recarpeteo en la colonia San Felipe, lo anterior tras salir el pasado viernes el fallo para estas obras.

Oscar Derma, gerente General del CUM informó que también el próximo 10 de octubre habrá fallo de obras para calles ubicadas en la salida a Cuauhtémoc y en zona de Fuentes Mares.

Cabe resaltar que el CUM suma esfuerzos con Obras Públicas para dar avances a los recarpeteos de calles en la capital.

Justo ayer el alcalde Marco Bonilla agregó que el cierre de año habrá prioridad para el mandatario de las calles y avenidas de la ciudad.

octubre 7, 2025 8:55 am

