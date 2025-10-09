Comedores de NutriChihuahua cerrarán 2025 con entrega de 50 mil raciones de alimento en el Estado

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, informó que la meta de los comedores comunitarios del programa NutriChihuahua, apoyado por la gobernadora Maru Campos, es cerrar el año con la entrega de casi 50 mil platillos en el estado, con el propósito de atender a los sectores más vulnerables y garantizar que nadie se quede sin alimento.

Durante un recorrido de supervisión por los municipios de Aldama y Ojinaga, el funcionario constató que para muchas personas estos espacios representan la diferencia entre comer y no comer en un día, ya que la mayoría de las y los usuarios son adultos mayores, personas con discapacidad o que han perdido su empleo.

Comentó que estos recorridos le han permitido platicar con las y los beneficiarios y conocer de primera mano el servicio que reciben, con el fin de seguir fortaleciendo la atención y mejorar continuamente el programa.

Loera señaló que al inicio de la administración se servían aproximadamente 1,200 platillos diarios, y actualmente la cifra ha aumentado a 1,600 raciones, lo que refleja un mayor alcance y capacidad de atención de NutriChihuahua para quienes más lo necesitan.

Detalló que el incremento en la capacidad de servicio, proyectado para el cierre del año, será posible gracias a la expansión de la red de comedores de 30 a 40 espacios comunitarios, lo que permitirá brindar atención a un mayor número de chihuahuenses en situación vulnerable.

Loera añadió que los comedores cuentan con un menú diseñado para optimizar la preparación diaria de los alimentos, y que la SDHyBC proporciona los insumos necesarios para garantizar que cada platillo cumpla con los estándares nutrimentales establecidos para las personas beneficiarias.

Finalmente, el secretario informó que, hasta el momento, ha recorrido cuatro comedores comunitarios: dos de reciente apertura en la capital y los ubicados en Aldama y Ojinaga. Agregó que la próxima semana visitará dos espacios más en Parral y Delicias, con el propósito de verificar su funcionamiento y fortalecer su operación.