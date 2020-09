Colectivos feministas proyectan Luces de Ayuda

Noticias de Chihuahua.-

Con el objetivo de visibilizar las violencias machistas en México, Movimiento Malinche, Colectivo Constelación, la Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) y Epson, empresa líder en tecnología visual, se unen por segunda vez en la campaña “Luces de Ayuda”, ahora en Chihuahua, para acompañar a mujeres víctimas de violencias familiares y que en esta etapa de confinamiento cohabitan con su agresor.

● Gracias al éxito obtenido en las proyecciones del 10 y 11 de julio en la Ciudad de México ​(ver video), ​en las que participaron más de 400 voluntarias y voluntarios y se recibieron 81 llamadas de mujeres durante los dos días de la campaña, este 19 y 20 de septiembre se iluminarán las calles de Chihuahua a las 20:30 horas para dar voz a quienes han sido silenciadas por la misoginia.

● Las proyecciones están a cargo de activistas, celebridades, influencers y personas voluntarias que apoyan la causa.

● 6 de cada 10 mexicanas ha enfrentado un incidente de violencias.

● 40% de los feminicidios se cometen por alguna persona cercana a la víctima dentro de los propios hogares.

“Luces de Ayuda, Chihuahua” tiene como finalidad visibilizar con la comunidad la emergencia nacional que vivimos en materia de derechos humanos, así como ofrecer opciones de apoyo a mujeres con sus hijas e hijos, a través de proyecciones testimoniales de mujeres sobrevivientes a las violencias de género.

“La campaña busca informar, apoyar y darles opciones a mujeres que sufren de violencia familiar a través de la Red Nacional de Refugios para que salgan de esa situación y ejerzan su derecho a una vida libre de violencias”. – Marcela Angeles, Directora General de Colectivo Constelación.

Según la ONU en México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las mujeres han sido víctimas de violencia sexual y, en su forma más extrema, 11 mujeres son asesinadas al día.

“40 por ciento de la violencia o feminicidios se cometen por alguna persona cercana a la víctima dentro de los propios hogares, y el 25 por ciento de los feminicidas tienen una relación consanguínea con la víctima”. – Wendy Figueroa, Directora General de la Red Nacional de Refugios.

Durante los primeros cinco meses de la contingencia sanitaria por Covid-19, la Red Nacional de Refugios A.C. (RNR), a través de sus líneas telefónicas, redes sociales y sus 69 espacios de protección, han atendido a 23 mil 303 personas. Contribuyendo a restituir derechos y prevenir feminicidios. Importante destacar que los hogares no son lugares seguros para infantes, puesto que el 51% de las hijas e hijos de las mujeres que solicitaron apoyo a la RNR, fueron víctimas de violencias en sus casas.

Compartir estas historias a través de testimonios reales, no sólo crea empatía entre las mujeres que enfrentan situaciones similares, también apoya a fortalecer la comunidad y construye capacidades colectivas para detener las violencias y reconocer que éstas no son normales y nada las justifica.

“Luces de ayuda” tiene los siguientes objetivos:

● Dar un mensaje de apoyo y una posible salida a quienes viven una situación de violencia.

● Hacer un pronunciamiento colectivo para garantizar los servicios integrales de atención a la violencia y su continuidad de manera efectiva y en apego a los derechos.

● Generar mensajes de prevención de las violencias contra las mujeres y de exigencia a las autoridades para proteger y garantizar el derecho a vivir sin violencias.

● Involucrar a la comunidad a unirse a una cultura de cero tolerancia a cualquier forma de violencia de género.