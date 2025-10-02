CMIC aplaude a Estado nuevas unidades de transporte Bowí

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Julio César Mercado Rodríguez dio a conocer que aplaude la implementación de 40 nuevas unidades de transporte Bowí.

“Felicitamos a la gobernadora, Maru Campos, al Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña porque creo que son decisiones muy atinadas el poder generar esta modernización a la ciudad que la verdad si hacía años que no veíamos una inversión tan fuerte en el tema del transporte y somos de las ciudades más importantes del país y creo que se lo merecía Chihuahua”, comentó.

Asegura que en Chihuahua se cuenta con buenas unidades, ya que estas nuevas son de las mejores en el país.

Para finalizar destacó que es necesario el mejorar el transporte público de la ciudad con el fin de dar buenas alternativas a los ciudadanos ante el colapso de tráfico que se vive actualmente.