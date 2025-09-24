Clave L para docentes es asunto jurídico, necesario esperar resolución de demandas

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda mencionó que el regreso de la Clave L en el esquema de pagos para docentes es un asunto jurídico en el cual, es necesario esperar a tener una resolución de un juzgado.

Ello luego de que ayer martes, un grupo de docentes se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno para exigir que la gobernadora Maru Campos cumpla su compromiso de regresar las claves L y L Plus.

Al respecto, De la Peña Grajeda aseguró que la buena voluntad de la gobernadora se mantiene, sin embargo, consideró que es necesario entender que el tema no solo se trata de voluntades, sino de interpretaciones jurídicas y legales.

Dijo que actualmente, los derechos de las personas manifestantes están sujetos a la jurisdicción de autoridades que deberán resolver sobre la constitucionalidad de algunas reformas o bien, sobre la legalidad de no pagar tales prestaciones.

Además, reiteró la importancia de entender que la labor jurisdiccional tiene sus tiempos y que se debe esperar a que se resuelvan las demandas interpuestas, algunas en lo individual y otras en lo colectivo

Agregó que los gobiernos no pueden ir más allá de lo que les indica la ley por lo que habrá que esperar a la resolución de las demandas.