Clausuraron la C19 de plaza Sendero por riña; también cuatro establecimientos más

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que del 17 al 23 de marzo, se realizaron 182 inspecciones a locales y establecimientos, resultando en 12 actas administrativas por diversos motivos y la clausura de cinco negocios.

Las clausuras realizadas al momento fueron:

• Licorería en Tienda de Autoservicios, “Super Six Blas”, por violación de giro, falta de licencia de funcionamiento y programa integral de protección civil.

• Licorería en Tienda de Autoservicios, Walmart Supercenter” por falta de diversa documentación y no atención a actas anteriores.

• Licorería en Tienda de Autoservicios “Sam ‘s Club” por falta de diversa documentación y no atención de actas anteriores.

• Restaurante bar “Cervecería 19 (sendero”, por riña.

Asimismo, se realizó una clausura por actas no atendidas en reportes anteriores

• Super Deposito Kc.

El Gobierno Municipal a través de esta supervisión de negocios y establecimientos de distintos giros en la capital, asegura que operen de manera adecuada en beneficio de los consumidores.