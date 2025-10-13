Clausuran 7 establecimientos durante la última semana

Durante la semana del 06 al 12 de octubre de 2025, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 304 inspecciones en negocios que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado la clausura de 7 establecimientos, dos de los cuales se ubican en la ciudad de Chihuahua, uno en Delicias y Meoqui, y tres en Ciudad Juárez.

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual, Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

•Licorería en tienda de autoservicio “C.B. Súper United” por violación de giro

•Licorería en tienda de autoservicio “Six San Luis” por violación de giro

Delicias:

•Cantina “Salón Janitzio” por extracción de bebidas y no dar facilidades para la inspección

Meoqui:

•Cantina “Parque Moctezuma” por operar fuera de horario

Juárez:

•Tienda de abarrotes “Six Junior” por operar fuera de horario

•Tienda de abarrotes “Modelorama 143” por operar fuera de horario

•Salón de eventos “Giardino Eventos Sociales” por operar sin permiso