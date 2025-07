Clausuran 34 establecimientos durante la última semana

Durante la semana del 07 al 13 de julio del 2025 se llevaron a cabo 385 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas en la entidad, las cuales dieron como resultado un total de 34 clausuras.

Estas revisiones son realizadas por la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación con el objetivo de asegurar que se cumpla la ley.

Las clausuras fueron las siguientes:

*Chihuahua:*

* Restaurante bar “Sport Living” por hacer caso omiso a acta anterior

* Licorería en tienda de autoservicio “Extra División del Norte” por hacer caso omiso a acta anterior

* Licorería en tienda de autoservicio “Extra San Quintín” por hacer caso omiso a acta anterior

* Restaurante bar “Douz Champagnería” por hacer caso omiso a acta anterior

* Licorería en tienda de autoservicio “Licores P&B” por hacer caso omiso a acta anterior

* Licorería en tienda de autoservicio “Mini Súper El Paso” por hacer caso omiso a acta anterior

* Tienda de abarrotes “Villalobos” por hacer caso omiso a acta anterior

* Restaurante bar “El Quintal (María Titina)” por hacer caso omiso a acta anterior

*Balleza:*

* Licorería “Tres Hermanos” por falta de revalidación 2025

*Matamoros:*

* Tienda de abarrotes “Mini Súper La Salida” por falta de revalidación 2025

*Urique:*

* Restaurante bar “Hotel Misión” por acta no atendida

* Tienda de abarrotes “Barrancas” por violación de giro

*Delicias:*

* Salón de fiestas “Benemérita Sociedad Mutualista Miguel Ahumada A.C. (Camels)” por operar sin permiso.

* Restaurante bar “Busher Cocodrils” por operar fuera de horario.

*Juárez:*

* Tienda de abarrotes “Súper Six del Prado” por violación de giro

* Tienda de abarrotes “Six Tres Hermanas” por violación de giro

* Licorería “Six Abarrotes San Diego” por falta de revalidación 2025

* Tienda de abarrotes “Six el Triunfo” por falta de revalidación 2025

* Tienda de abarrotes “La Subidita” por violación de giro

* Tienda de abarrotes “Six Vicky” por violación de giro

* Restaurante bar” Mr. Barity 1” por acta no atendida

* Restaurante bar “La Playita” por acta no atendida

* Restaurante bar con pista de baile “San Martín” por hechos de sangre

* Salón de eventos “Hacienda Olivas” por operar sin permiso

* Restaurante bar “Cervecería C19” por riña en el establecimiento

* Tienda de abarrotes “Granjero” por acta no atendida

* Tienda de abarrotes “La herradura” por acta no atendida

* Establecimiento con denominación “Brisas del Mar” por acta no atendida

* Restaurante bar “Cantina y Tacos” por acta no atendida y falta de revalidación

* Salón de eventos “Terrazas Las Palmas” por operar sin permiso

* Licorería en tienda de autoservicio “Oxxo Pinocelli” por hechos de sangre

* Salón de eventos “Bella Terraza Jardín” por operar sin permiso

* Salón de eventos “Terraza Don Chepe” por operar sin permiso y fuera de horario

* Establecimiento con denominación “La Casa X” por operar sin permiso

El Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.