Clausura Gobernación Estatal 9 establecimientos

La Subsecretaría de Gobernación del Estado informó que, como parte de un operativo de inspección realizado en 323 establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, efectuó 9 clausuras, 7 decomisos y 8 suspensiones, por incumplir con la normatividad vigente.

Las clausuras son las siguientes:

•Tienda de abarrotes “La Vaquita II”, por violación de giro (Chihuahua).

•Licorería “Six”, por no contar con licencia y/o permiso (Creel, municipio de Bocoyna).

•Tienda de abarrotes “La mesa”, por violación de giro (Rosales).

•Tienda de abarrotes “Los 2 Potrillos”, por violación de giro (Urique).

•Tienda de abarrotes “Modelorama 144”, clausura de refrigerador por violación de giro (Ciudad Juárez).

•Tienda de abarrotes “Modelorama 48”, clausura de refrigerador por violación de giro (Ciudad Juárez).

•Tienda de abarrotes “Liz”, por no contar con licencia de bebidas alcohólicas (Ciudad Juárez).

•Restaurante bar “Casa de Huésped”, por no contar con licencia de bebidas alcohólicas (Ciudad Juárez).

•Licorería “Modelorama 43”, por operar fuera de horario (Ciudad Juárez).

Los decomisos fueron las siguientes:

•Licorería “Licores Gar IV”, cerveza caduca (Chihuahua).

•Tienda de abarrotes “Súper Tony”, bebidas alcohólicas caducas (Julimes).

•Licorería “Drive Thru Aldama”, bebidas sin la debida autorización para su venta y sin marbete (Aldama).

•Licorería “Sin denominación”, cerveza caduca (Creel, municipio de Bocoyna).

•Salón de fiesta “División del Norte”, bebidas alcohólicas (Delicias).

•Licorería “El Pacífico”, cerveza caduca (Delicias).

•Abarrotes “Alfa”, bebidas alcohólicas por no contar con licencia (Juárez).

Las suspensiones fueron las siguientes:

•Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six San Blas”, por no atender acta anterior (Chihuahua).

•Licorería “Vinos y licores Cordova”, por no atender acta anterior (Chihuahua).

•Licorería “Licores Dale”, por no atender acta anterior (Chihuahua).

•Tienda de abarrotes “Six La Nube”, por no atender acta anterior (Chihuahua).

•Tienda de abarrotes “Carnes La Laguna”, por no atender acta anterior (Chihuahua).

•Licorería “La Rama”, por no atender acta anterior (Chihuahua).

•Hotel y restaurante bar “Complejo Turístico Cañón del Cobre”, por falta de licencia y/o permiso (Urique).

•Licorería “El Pacífico”, por acta no atendida (Delicias).