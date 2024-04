Clausura Gobernación Estatal 8 establecimientos

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación del Estado, informó que como parte de un operativo de inspección realizado en 348 establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, efectuó 8 clausuras y 4 suspensiones por incumplir con la normatividad vigente.

Las clausuras fueron las siguientes:

* Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six latas”, por violación de giro, copia simple y falta de licencia de uso de suelo (Ojinaga).

* Tienda de abarrotes “El Refugio (Six)”, se clausuró refrigerador por violación de giro y falta de licencia de uso de suelo (Ciudad Juárez).

* Restaurante bar “La Nacional”, por botella con contenido diferente al original (Ciudad Juárez).

* Restaurante bar “Tabascos”, por no mostrar licencia para venta de bebidas alcohólicas (Ciudad Juárez).

* Establecimiento “La Finca de Carlota”, por no contar con documentación para venta de bebidas alcohólicas (Ciudad Juárez).

* Tienda de abarrotes “Six Quiko”, se clausuró refrigerador por falta de licencia de uso de suelo y violación de giro (Ciudad Juárez).

* Restaurante bar “Alabama (Flame)”, por doble denominación (Ciudad Juárez).

* Tienda de abarrotes “Modelorama 159”, se clausuró refrigerador por falta de licencia de usos de suelo y violación de giro (Ciudad Juárez).

Las suspensiones fueron las siguientes:

* Licorería “Santoyo´s”, por acta no atendida (Chihuahua).

* Tienda de abarrotes “Súper Carnes San Angel”, por violación de giro (Ciudad Juárez).

* Cantina “Siete Leguas”, por acta no atendida (Chihuahua).

* Cantina “Al sur de la frontera”, por acta no atendida (Chihuahua).