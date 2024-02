Clausura Gobernación Estatal 19 establecimientos durante la última semana

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, realizó durante la semana correspondiente del 19 al 25 de febrero del año en curso, un total de 381 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Como resultado de dichas acciones, se completó un total de 19 clausuras, 14 decomisos y 3 suspensiones.

Los establecimientos clausurados por la dependencia estatal, fueron los siguientes:

• Tienda de abarrotes “César” por violación de giro (Delicias).

• Licorería “B.B. Frío Cielo Vista” por venta de cerveza a menores de edad (Delicias).

• Tienda de abarrotes “La Cuesta” por permiso provisional vencido (Delicias).

• “Pic-Nic Micky” por no presentar licencia y/o permiso para operar (Delicias).

• Tienda de abarrotes “El Camarón” por violación de giro (Delicias).

• “El infierno” por no contar con documentación al momento de inspección (Ciudad Juárez).

• “El Xpendio” clausura de refrigerador por violación de giro (Ciudad Juárez).

• Tienda de abarrotes “El Valle” clausura de refrigerador por no contar con licencia de bebidas alcohólicas al momento de la inspección (Ciudad Juárez).

• Centro nocturno “Calabu Set” por no contar con revalidación 2023 al momento de la inspección (Ciudad Juárez).

• Tienda de abarrotes “Modelorama 10” clausura de refrigerador por violación de giro (Ciudad Juárez).

• Tienda de abarrotes “Modelorama 83” clausura de refrigerador por violación de giro (Ciudad Juárez).

• Licorería en tienda de abarrotes “Extra Kilotepec (Circle K)” por doble denominación (Ciudad Juárez).

• “Racing Pit” clausura de refrigerador por no contar con licencia de bebidas alcohólicas al momento de la inspección (Ciudad Juárez).

• “La Piedra” clausura de refrigerador por no contar con licencia de bebidas alcohólicas al momento de la inspección (Ciudad Juárez).

• Restaurante bar “Los Pajaritos (La pequeña Tifany) por no contar con licencia y revalidación 2023 al momento de la inspección (Ciudad Juárez).

• Centro nocturno “Nuevo Sinaloa” por no contar con revalidación 2023 al momento de la inspección (Ciudad Juárez).

• Restaurante bar “El Bodegón Mexicano” por botellas con contenido diferente al original (Ciudad Juárez).

• Centro nocturno “Hard pop” por botellas sin marbete (Ciudad Juárez).

• Restaurante bar “La traicionara (Palmas) por no contar con licencia de bebidas alcohólicas y revalidación de la misma 2023, así como operar con doble denominación (Ciudad Juárez).

Las suspensiones fueron:

• Licorería “Wine Club” por violación de giro al venta al mayoreo (Chihuahua).

• Tienda de abarrotes “Dorado” por violación de giro y falta de licencia de uso de suelo (Chihuahua).

• Tienda de abarrotes “San Francisco” por violación de giro y cerveza caduca (San Francisco de Conchos).

Respecto a los decomisos, fueron los siguientes:

• Agencia de distribución “Cedis del Norte” por cerveza caduca (Chihuahua).

• Licorería “Barril XX” por cerveza caduca (Chihuahua).

• Tienda de abarrotes “Modelorama” por cerveza caduca (Chihuahua).

• Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores “The Wings Reliz” por cerveza caduca (Chihuahua).

• Centro nocturno “La Coronela” por cerveza caduca (Chihuahua).

• Minisuper “Chavira” decomiso de bebidas alcohólicas por operar sin licencia y/o permiso (Camargo).

• Tienda de abarrotes “El Vado” por cerveza caduca y bebidas alcohólicas no autorizadas (Camargo)

• Deposito al menudeo “Las mil batallas” venta de cerveza y bebidas alcohólicas caducas (Delicias).

• Tienda de abarrotes “Pic Nic El Barrilito” por cerveza caduca (Delicias).

• Licorería “El Pacífico” por venta de bebidas alcohólicas caducas (Delicias).

• Tienda de abarrotes “El Pato” por acta pendiente, violación de giro y venta de bebidas no autorizadas (Delicias).

• Restaurante “Río de Brasil” por falta de placa de aforo, falta de licencia de uso de suelo y cerveza caduca (Cuauhtémoc).

• Restaurante bar “El Bodegón Mexicano” por botellas con contenido diferente al original (Ciudad Juárez).

• Centro nocturno “ Hard Pop” por botellas sin marbete (Ciudad Juárez).

Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado reitera su compromiso por hacer cumplir el marco legal en la materia en todo el territorio estatal.