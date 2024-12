Clausura Gobernación Estatal 18 establecimientos durante la última semana

La Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría de Gobernación, durante la semana del 9 al 15 de diciembre realizó 294 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, que dieron como resultado la clausura de 18 negocios, de los cuales, 4 están en Chihuahua, 1 en Rosales y 13 en Ciudad Juárez.

Las clausuras fueron las siguientes:

• Restaurante “Woki Loco” por no contar con permiso (Chihuahua).

• Tienda de abarrotes “Ruby 2” por falta de permiso provisional (Chihuahua).

• Tienda de abarrotes “La Cima” por violación de giro (Chihuahua).

• Restaurante bar “El Botanero y la «Puerta de Alcalá” por riña en el establecimiento (Chihuahua).

• Cantina “Salón Pullman” por operar fuera de horario (Rosales).

• Tienda de abarrotes “Hermano de Haro Six” por violación de giro (Juárez).

• Salón de eventos “Alberca La Palmera” por no contar con permiso (Juárez).

• Centro nocturno “7 pecados” por no contar con permiso (Juárez).

• Centro nocturno “La Tercera” por operar fuera de horario (Juárez).

• Centro nocturno “Dubai” por operar fuera de horario (Juárez).

• Salón de eventos “Sin denominación” por no contar con permiso (Juárez).

• Tienda de abarrotes “Six Mi Ranchito” por violación de giro (Juárez).

• Salón de eventos “MK Alberca Techada” por no contar con permiso (Juárez).

• Centro nocturno “Tequila Frogs” por operar fuera de horario (Juárez).

• Restaurante bar “Medusa” por operar fuera de horario (Juárez).

• Salón de eventos “Terraza Arleth” por no contar con permiso (Juárez).

• Centro nocturno “Nuevo Cabaret” por hechos de sangre (Juárez).

• Tienda de abarrotes “Meyer” por falta de revalidación 2024 y violación de giro (Juárez).

Las inspecciones que se realizaron en Ciudad Juárez se llevaron a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

El Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, a que cumplan con la normatividad en la materia para evitar sanciones.