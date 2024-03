Clausura Gobernación Estatal 12 establecimientos

La Subsecretaría de Gobernación del Estado, informó que como parte de un operativo de inspección realizado en 305 establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, efectuó 12 clausuras, 7 decomisos y 5 suspensiones, por incumplir con la normatividad vigente.

Las clausuras son las siguientes:

• Restaurante bar “La María”, por operar fuera de horario (ciudad de Chihuahua)

• Restaurante bar con pista de baile “La Farra”, por acta pendiente y permiso provisional vencido (Delicias)

• Depósito al menudeo “Tres Hermanos”, por violación de giro, operar fuera de horario y no atender acta anterior (Delicias)

• Restaurante bar “Elefante”, por acta pendiente y permiso provisional vencido (Delicias)

• Restaurante “El Pez Gordo”, por violación de giro (Ciudad Juárez)

• Restaurante “Mariscos La Perla del Pacífico”, por permiso provisional vencido y no contar con licencia (Ciudad Juárez)

• Restaurante bar “Garufa”, por botellas sin marbete (Ciudad Juárez)

• Restaurante bar “Portchester”, por no mostrar licencia de bebidas alcohólicas en tiempo y momento (Ciudad Juárez)

• Establecimiento “Polo Rosa”, por no contar con documentos (Ciudad Juárez)

• Tienda de abarrotes “Bob Esponja”, se clausuró refrigerador por no contar con permiso provisional vigente al momento de la inspección (Ciudad Juárez)

• Restaurante bar y centro nocturno “Satanás”, por violación de giro (Ciudad Juárez)

• Restaurante bar “Barrigas SA de C.V., por botellas sin marbete (Ciudad Juárez)

Los decomisos fueron los siguientes:

• Expendio de vinos y licores en botella cerrada “Súper Menudeo No. 8” cerveza caduca (ciudad de Chihuahua)

• Licorería “Menudeo Brisa”, bebidas caducas (Aldama)

• Tienda de abarrotes “Súper SIX Xerocoles”, cerveza caduca (Ciudad Juárez)

• Restaurante bar “Garufa”, botellas sin marbete (Ciudad Juárez)

• Restaurante bar “Barrigas SA de CV”, botella sin marbete (Ciudad Juárez)

• Restaurante “El Pez Gordo”, bebidas alcohólicas (Ciudad Juárez)

• Establecimiento “Polo Rosa”, bebidas alcohólicas (Ciudad Juárez)

Las suspensiones fueron las siguientes:

• Licorería en tienda de autoservicio “Bodega Aurrera Industrias Norte”, por no atender actas pendientes (ciudad de Chihuahua)

• Licorería en tienda de autoservicio “Walmart Súper Center Fuentes Mares”, por acta pendiente (ciudad Chihuahua)

• Licorería en tienda de autoservicio “Liquor Cheve”, por violación de giro (ciudad de Chihuahua)

• Tienda de abarrotes “La Huerta”, por violación de giro (ciudad de Chihuahua)

• Restaurante bar “Wings Station” por permiso provisional vencido (Delicias)