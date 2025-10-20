Clausura Gobernación Estatal 11   establecimientos durante la última semana

Durante la semana del 13  al 19 de octubre de 2025, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 233 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado un total de 11 clausuras, de las cuales tres fueron en Chihuahua, una en Delicias, una en Santa Isabel  y seis en Ciudad Juárez.

Las clausuras fueron las siguientes:

*Chihuahua:*
* Restaurante bar “La Barra” por riña en el establecimiento
* Cantina “Nacozari” por operar fuera de horario
* Tienda de abarrotes “Six” por operar sin permiso

*Delicias:*
* Cantina “Tony’s Bar” por bebidas alcohólicas sin marbete

*Santa Isabel:*
* Licorería “Armendáriz 2” por acta no atendida

*Juárez:*
* Licorería en tienda de autoservicio  “Súper Violeta 6402” por operar fuera de horario
* Evento “Happy Hallowiiz MKV” por operar sin permiso
* Tienda de abarrotes “Six Peque” por violación de giro
* Salón de eventos “Terraza del Sol” por operar sin permiso
* Salón de eventos “Terraza Jardín Jazmín” por operar sin permiso
* Establecimiento denominado “LupeLupe” por atención a denuncia en apoyo a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM)

El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la  materia para evitar sanciones.

octubre 20, 2025 4:26 pm

