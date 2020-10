Clausura Gobernación carreras de caballos en Buenaventura y la capital

Noticias de Chihuahua.-

Elementos de la Dirección General de Gobierno, en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad clausuraron 2 eventos en los que se llevaban a cabo carreras de caballos, en un carril clandestino en el Ejido Rancho de En Medio y en el municipio de San Buenaventura.

Los inspectores detectaron 300 personas en el carril clandestino, así como 1500 en Buenaventura, por lo que procedieron a levantar el acta correspondiente y a realizar desalojo de los asistentes que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas sin respetar la normatividad emitida por la autoridad.

Lo anterior, debido a que los organizadores no contaban con el permiso correspondiente para realizar las carrera de caballos, no contar con licencia para consumo de bebidas alcohólicas y no respetar acuerdo COVID 102 109/2020.