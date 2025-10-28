Claudio X. González impulsa la contrarreforma electoral “Salvemos la Democracia”

El empresario y activista Claudio X. González presentó en Chihuahua capital su iniciativa denominada “Salvemos la Democracia”, la cual es una contrarreforma electoral a la que impulsan la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena.

Este martes y acompañado de Carlos Reyes, líder de “Sí por México” en Chihuahua, el empresario Claudio X. González visitó la capital chihuahuense para promover el proyecto de ley que presentará como contrapropuesta a la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

González informó que el objetivo es recabar 130 mil firmas a nivel nacional con la finalidad de validar y presentar la iniciativa ciudadana ante la Cámara de Diputados, en el mes de febrero.

Asimismo, agregó que el proyecto “Salvemos la Democracia” pretende contrarrestar los abusos y excesos que pudiera contener la Reforma Electoral que se construye desde Palacio Nacional, además, recalcó que los ejes principales son árbitro justo, cancha pareja, cero trampas, elecciones sin crimen organizado, así como eliminar el chapulineo y la sobrerrepresentación.

En el tema de seguridad, resaltó que es imprescindible garantizar una correcta fiscalización por parte de un Instituto Nacional Electoral (INE) justo e imparcial.

Claudio X. González dijo que, al apretar los criterios de fiscalización para partidos y candidatos, se evitará que reciban dinero por parte de grupos criminales. También planteó que, en caso de comprobarse algún vínculo delictivo del aspirante ganador, se procedería a la nulidad de su triunfo.