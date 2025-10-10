Ciudadanía merece saber en qué se gastan los recursos, iniciativa de Morena debe analizarse: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que es importante que el Estado se encamine hacia el cumplimiento de las disposiciones nacionales en materia de transparencia, siempre garantizando el derecho a la información pública.

En este sentido, consideró importante analizar la iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado para crear la Ley de Protección de Datos Personales en la que se propone eliminar el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), trasladando sus funciones a la Secretaría de la Función Pública.

De la Peña señaló que la ciudadanía merece saber en qué se gastan los recursos públicos, que se obtienen del pago de impuestos y recordó que el Ichitaip fue uno de los primeros organismos en proteger el derecho a la información

“Creo que vale la pena encaminarnos hacia el cumplimiento de estas disposiciones constitucionales que Morena ha modificado a nivel nacional y en donde se modifica la forma, la autonomía con la que se manejaban los temas de transparencia y mientras se mantengan de alguna manera vigente e intocados los derechos pues estas propuestas podrán ser analizadas”.